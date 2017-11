Strengelvåg bru stengt

Øksnes

Vegvesenet melder at fylkesvei 935 er stengt over «Anlegget» og Strengelvågfjorden. Veipartiet har fått mye oppmerksomhet den siste tida, da brua har vært loggført med kritisk skade i bæreevnen i 20 år, uten at noe har blitt gjort.

Torsdag klokken 18.23 stengte vegvesenet brua, og dermed er bygdene Klo og Stø isolert inntil videre. Etter det VOL forstår er det ikke vinden som stenger brua, men veiarbeid.

Ylva ruller inn over Nord-Norge Meteorologisk institutt har utstedt ekstremværvarsel for stormen Ylva i store deler av Nord-Norge. Meldingen om uværets første skader kom tidlig torsdag. Vesterålen går klar av uværet, melder meteorologene.

Vinden er ventet å ta seg opp utover torsdagskvelden. Da vi snakket med vegvesenet klokken 19:20 var det foreløpig ingen andre bruer som sto i faresonen for å bli stengt.

Fergetrafikken i regionen går som normalt så langt. Vi har heller ikke fått beskjed om noen forsinkelser i busstrafikken.