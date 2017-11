– En investering på 15,5 millioner kroner står på vippen

Øksnes

Primex Myre har i høst søkt Øksnes kommune om dispensasjon fra reguleringsplanen for å få lov til å benytte deler av nabobygget til den nye fabrikken til hybelanlegg for sine arbeidere.

I byggets andre etasje er det planlagt 13 hybler med felles stue, kjøkken, bad og vaskerom. Hybler har allerede vært utleid i bygget av de tidligere eierne, men dette uten at man har søkt om bruksendring og fått godkjenning om dette fra kommunen.

Området er nemlig regulert til industri, hvor tiltak med boligformål ikke tillates. Det kan imidlertid gjøres unntak for «rorbuer» og korttidsutleie, og Primex søker nå om de nødvendige godkjenningene for å kunne renovere og ta i bruk hybelanlegget.

Da teknisk utvalg for to uker siden avslo søknaden, ble det rabalder. Fire av utvalgsmedlemmene gikk i ettertid ut og ba om at saken ble løftet opp til kommunestyret. Primex klaget også på vedtaket da det ble gjort uten begrunnelse, noe forvaltningsloven krever.

Klager på Primex-avslag – mener vedtaket er ugyldig Teknisk utvalg i Øksnes avslo i forrige uke en søknad fra Primex uten å begrunne vedtaket. Fem dager senere kom begrunnelsen og en tilrådning om å løfte saken til kommunestyret, i en uttalelse utarbeidet i et uoffisielt møte mellom fire av utvalgsmedlemmene. Primex har klaget på vedtaket, som de mener er ugyldig.

Haster

Ted Robin Endresen i Primex-styret hadde bedt om å få komme i tirsdagens formannskapsmøte i Øksnes for å oritentere om saken. Han hadde med seg konsulent Rolf Lossius – begge med klar tale.

– Myre havn har blitt attraktiv. Mange ser hit. Det handler i stor grad om den aktiviteten som er skapt og det volumet som kommer inn. Korttidsutleie og rorbuer er et nødvendig onde i alle fiskerihavner, særlig på Myre. Uansett hvor maskinell vi ønsker å bli, må vi ha arbeidere og fiskere. Mange kommer utenfra, og de ønsker å bo bekvemt. Det finnes allerede mange utleieenheter i havna, men behovet er fortsatt stort. Vi kan ikke kjøre 25 arbeidere inn i ett og samme rom, derfor tilrettelegger vi nå for arbeiderne som kommer, sa Endresen.

Primex har allerede gått i gang med renoveringsarbeidet, selv om de ikke har fått de nødvendige godkjenningene.

– Vi sikrer nå kaia, som er i ferd med å ry i havet. Vi har tatt en styrebeslutning på at vi fortsetter å bygge på egen risiko frem til 5. desember. Hvis vi ikke har fått en ny avgjørelse til da, stopper vi alt av bygging. Vi kan ikke investere i et bygg som vi riskerer blir stående tomt. Målet var å være ferdig til midten av januar, derfor haster det å få en avgjørelse på dette, sa Endresen.

– Vi trodde dette skulle være en grei sak, og skjønner ikke helt hvorfor vi ikke får banket dette gjennom uten mange ekstraomganger, la han til.

På vippen

Lossius tok over, og gikk inn på regelverk og reguleringsplaner. Han fortalte at de har engasjert advokat, som har sett nærmere på saken.

– Vurderinga er at dette tiltaket er innenfor gjeldende reguleringsplan, og dermed kunne vært behandlet administrativt, med mindre den er av prinsipiell karakter. Det var den i utgangspunktet ikke, men det vil jeg jo si at den nå har blitt med alle oppslag i mediene, sa Lossius.

Han viste til korrespondanse med Kystverket, som ikke har innvendinger til hybelanlegget. Lossius pekte også på at det allerede er gitt tillatelse til en rekke lignende tiltak i havna allerede.

– En investering på 15,5 millioner kroner står nå på vippen. Jeg håper dere tar en diskusjon på hvor raskt vi kan få en avgjørelse i saken. Det vil være viktig for klyngen av fiskerikompetanse som er på Myre, og som er helt unik. Da er det også viktig at man fiskeripolitisk sender ut de riktige signalene. Og det mener vi ikke ble gjort på møtet i teknisk utvalg, avsluttet han.

Samstemt

Det ble raskt klart at alle medlemmene i formannskapet var samstemte i å overstyre teknisk utvalg i denne saken. Diskusjonen gikk på hvordan og hvor raskt de skulle gjøre det, med behandling i et ekstraordinært kommunestyremøte eller ikke.

– Jeg mener vi bør avgi innstilling i formannskapet med et tydelig signal, som kan gi Primex en viss trygghet, men gjøre det endelige vedtaket i det oppsatte desember-møtet i kommunestyret, sa KrFs Tore Christiansen.

Formannskapet satte dermed saken på sakslista, og innstilte på å godkjenne søknaden fra Primex.