Ikke aktuelt å si noe om åpning av moloen nå

Øksnes

Som VOL skrev i forrige uke ønsker Staven Grus, Byggmakker Per Strand og Atle Hansen å starte opp reguleringsarbeid med mål om å utvikle et nytt industriområde på 100 mål mellom moloen og Langryggveien i indre havn på Myre. De har hatt oppstartsmøte med kommunen, men ønsker en avklaring før de går i gang.

For å vite hvor langt ut i vågen de kan fylle, har de bedt om signaler fra politisk hold på om det i fremtida vil være aktuelt å åpne opp moloen eller ikke. Spørsmålet ble reist i en drøftingssak i tirsdagens formannskapsmøte i Øksnes.

Der var beskjeden at de inntil videre må forholde seg til at moloen blir liggende.

Utfordringer

Havnesjef John Danielsen var i forkant av møtet bedt om å uttale seg i saken. Han viste i sitt svar til vedtak i havnestyret, som gir føringer på videre utvikling av Myre havn i området Oppmyrbogen og Stavøy-holmene.

– I min tolkning av det så ekskluderer ikke det Myre Innervåg, men med bakgrunn i blant annet store kostnader, finansiering, isforhold samt utvikling til lastefartøy og fiskefartøyer med dertil større dypgående, så har ikke havnestyret anbefalt Myre Innervåg som førstevalg. Havnestyret og undertegnede har heller ikke vurdert konsekvensene ved at vei-tilknytning mellom Sommarøy og Myre blir flyttet, eller at det blir anlagt bro over havna. En eventuell statlig finansiering gjennom NTP vil sannsynligvis ta lang tid under forutsetning av at det er innenfor rammene til storting/regjering. Dette er forhold som må avklares gjennom et forstudie med dertil konsekvensutredning, skrev havnesjefen i sin uttalelse.

Mange hatter

Saksbehandler Line Dalene innledet saken i tirsdagens møtet, og sa at mange spørsmål er ubesvart. Mest sannsynlig må det gjennomføres geologiske undersøkelser.

– Frp har et ønske om at vi ser nærmere på mulighetene for å lage et nytt industriområde i Innervågen, og dersom det lar seg gjøre, også åpning av moloen. Vi ønsker at prosessen skal kjøres videre, for å få avdekket hva som ligger av utfordringer her. Det vet vi ikke per nå, sa Frps Ken Ivan Reinholdtsen.

Det verserte flere hatter på noen av representantene under diskusjonen. Både havnesjef Danielsen, som riktignok ikke bidro i debatten, og styreleder i Øksnes Havnevesen KF, Tommy Steffensen, satt rundt bordet. ØTLs Jørn Martinussen uttalte seg til tider som næringsdrivende i havna.

Ubesvarte spørsmål

– Jeg er positiv til reguleringa som nå varsles, men det er vanskelig å svare på spørsmålet om fremtida til moloen. Dette bør ses på i en større sammenheng. Redegjørelsen fra Danielsen om utfordringene ved dette, står jeg bak, sa Aps Tommy Steffensen, som kom inn på tampen av møtet som vara for Ellen B. Pedersen.

– Dette med åpning av moloen er en spennende tanke, men det ligger litt fram i tid. Skal vi være med på en videre vekst i sjømatnæringa, må vi ha mer arealer enn det vi har nå. Er der muligheter bør de holdes åpne, men det er vanskelig å si noe om moloen nå. Det er mange spørsmål som må besvares først, sa KrFs Tore Christiansen.

– Jeg har ingen problemer med å se for meg åpning av moloen, men støtter meg til uttalelsen fra havnestyret, sa Aps Yngve Hansen.

Dermed konkluderte formannskapet med at de på nåværende tidspunkt ikke kan love noe for fremtida, og at aktørene må forholde seg til moloen slik den nå ligger.