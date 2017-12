Har tatt i bruk ny kartløsning

Øksnes

De andre kommunene i Vesterålen er allerede over på den nye løsningen. Nå kommer Øksnes etter. Det gamle Vesterålskartet er byttet ut med kommunekart.com, hvor en rekke data er tilgjengelig for allmennheten. Her finnes informasjon om eiendommer, reguleringsplaner og bygninger.

– I første omgang har fokuset vært på å få dataene ut til folk. Kartløsningen ligner på mange andre kart som allerede ligger tilgjengelig for publikum, men i vår løsning er også kommunen sine egne kartdata presentert. Blant annet har jeg hatt et samarbeid med arealplanlegger Line Dalene for å få gjort reguleringsplaner med bestemmelser tilgjengelig, sier GIS-Ingeniør ved teknisk enhet i Øksnes, Erik Johansen, i en pressemelding.

Kartløsningen finnes også som app til både Android og Iphone.

– Siden eiendomsgrenser, arealplaner og flybilder er en del av kartgrunnlaget, kan folk ta med telefonen ut i terrenget og enklere omsette streker til virkelighet. Noe av det morsomste å leke med er 3D-funksjonen som ligger i løsningen. Det å se bygninger og terreng i 3D kan være både morsomt og nyttig, avslutter Johansen i pressemeldingen.