– Skal løfte festivalen enda et hakk opp

Øksnes

Vesterålen skreifestival slår på stortromma når de i februar fyller 10 år. Kulinarisk aften med anerkjente kokker har vært et fast innslag på festivalen. I år flyttes arrangementet fra hotellet til Øksneshallen, og ingen ringere enn Eyvind Hellstrøm og Truls Svendsen skal stå for mat og servering. Duoen har i høst hatt suksess med eget matprogram på TV2.

– Vi har allerede solgt masse billetter, sier festivalsjef Kai Freddy Evensen til VOL.

Arrangementet legges til samme dag som Skreikonferansen 2018, som Fiskeriparken er teknisk arrangør for. Tema for årets konferanse er levendefangst og levendelagring av torsk, og Arne Hjeltnes er booket som konferansier. Han får hjelp fra sjetteklassing Tobias Evensen, som sjarmerte publikum i senk i Solveig Melkeraaens dokumentar «Tungeskjærerne».

Det er også klart at Halvdan Sivertsen skal avslutte festivalen med konsert i Myre kirke.

Løfter festivalen

Evensen er fersk i ledervervet, og tok over da festivalgeneral Arne Antonsen gikk bort tidligere i år. Han innrømmer at det har vært mye å sette seg inn i, men at det har vært veldig givende å jobbe mot et samfunn og et næringsliv med en utpreget ja-holdning til det meste.

At det nå satses på flere store navn, som det koster å hente nordover, takker han hovedsponsorgruppa ved Myre fiskemottak, Holmøy-konsernet og SN Seafood for.

– Sponsorene ønsker progresjon i festivalen. De har bedt oss om å løfte det hele enda et hakk opp, noe som gjør det mulig for oss å sette tyngre navn på plakaten, forteller Evensen.

Fag og politikk

Det satses også tungt på Skreikonferansen, som flyttes fra kommunestyresalen til Øksneshallen.

– Vi ønsker at festivalen skal være en arena hvor det faglige og politiske miljøet kan møtes. Vesterålen er en viktig fiskeriregion, og vi burde ha betydning i disse sammenhengene. Vi håper også at festivalen skal være en plattform hvor næringa kan vise seg frem. Det gjøres nå en jobb for å få tyngre aktører, både fra fag og politikk, til konferansen, sier Evensen.

Nytt for kommende festival er at det skal deles ut en pris til en person, organisasjon eller bedrift som har gjort noe av betydning for skreien.

– Vi skal også ha faste innslag som VM i tungeskjæring, bankett og kokkekurs for barn og voksne. Når 10-årsjubileet er avsegstyrt tror jeg imidlertid at vi må tørre å tenke litt nytt. Der har jeg lyst til at samarbeidspartnere og sponsorer utfordrer oss, slik at vi kan utvikle oss som festival, sier Evensen.

Festivalen går av stabelen fra 14.-18. februar.

– Vi skal slippe nye navn hver uke fremover, sier Evensen og lover at de enda har flere godbiter på lager.