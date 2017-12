Øksnes

Førstkommende fredag gir Alsvåg blandakor sitt bidrag til å lokke frem julestemningen. Da inviterer de nemlig til den årlige julekonserten i Alsvåg kirke.

– Det er en fin tradisjon å komme tilbake til i desember hvert år, både for oss som korsangere og forhåpentligvis også for alle som ser frem til denne konserten. Mange gir uttrykk for at det blir ikke jul uten at vi har vært i Alsvåg kirke og fått med oss julens budskap i form av ord og toner fra blandakoret, sier Staale Meløy i koret i en pressemelding.

Koret, som ledes av Victoria Sovatkina, har som vanlig med seg kjente og kjære julesanger, både fra inn- og utland.

– Vi håper og tror det blir noe for enhver smak. Koret ser frem til denne konserten som en avslutning på en høst med mange øvelser, og vi vil gjøre vårt beste for å sette tilhørerne i den rette julestemning, avslutter Meløy.