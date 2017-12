Lastebil blokkerer veien over Frøskelandsfjellet

Øksnes

Vegtrafikksentralen bekrefter torsdag ettermiddag at minst to lastebiler har stansa og blokkerer trafikken opp Frøskelandsfjellet. Den ene har saksa og står på tvers over veibanen, ifølge sentralen.

– Veien er helt stengt nå. Vi har ingen anelse om hvor lenge det vil være sånn. Entreprenør og politi vil nok være tilstede, sier Rainer Sundseth hos sentralen.

På Facebook meldes det at det er snakk om tre lastebiler. Politiet sier de har fått melding om minst to, og at én har saksa, de vet ikke om det er en av de to eller en tredje lastebil. De er på vei til stedet, for å bidra med trafikkdirigering og for å sjekke dekkutrustninga på de aktuelle bilene.