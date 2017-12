Øksnes

Det siste døgnet har det vært to elgpåkjørsler i Øksnes, én i Ryggedalen på kommunegrensen til Bø og én i Kavåsen.

Bengt Stian Nilsen i Viltnemda i Øksnes måtte torsdag ettermiddag stoppe for to elger som sto midt på veien ved Nyjord mellom Myre og Alsvåg.

– Det er vanvittig mye elg langs veiene for tida. Bilister bør derfor være ekstra oppmerksomme, og også forsiktige med farta. Elgen er over alt, men vi har inntrykk av at det særlig er mye fra Frøskeland mot Ryggedalstunnelen. Der ser vi mye spor, sier Nilsen.

Han tror det er de store snømengdene som gjør at elgen trekker ned i lavlandet.

– Vi ser at antallet elgpåkjørsler tar seg opp når det er mye snø, sier han.

Om uhellet først er ute sier Nilsen at det er viktig å varsle politiet, samt merke skadestedet, slik at Viltnemnda har et utgangspunkt når de skal lete etter dyret i ettertid.