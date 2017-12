Øksnes

I går måtte han se seg slått av Johan Nordeng, men i dag var det Sivert Nordengs tur til å klatre til toppen av seierspallen.

Han vant nemlig fristil-løpet i Mo i Rana over fem kilometer med kun syv sekunder. Like bak fulgte nemlig Johan Nordeng som i dag tok andreplassen. Neste løper var hele 52 sekunder bak, så her var det klasseforskjell mellom Nordengene og resten av feltet.

Begge løperne går for Alsvåg IL.

