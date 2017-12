– Prinsipielt vanskelig sak som vil legge føringer

Øksnes

Primex Myre har i høst søkt Øksnes kommune om dispensasjon fra reguleringsplanen for å få lov til å bruke andre etasje i nabobygget til hybelanlegg for sine arbeidere. Hybler har allerede vært utleid i bygget av de tidligere eierne, men dette uten at man har søkt om bruksendring og fått godkjenning om dette fra kommunen.

Området er nemlig regulert til industri, hvor tiltak med boligformål ikke tillates. Det kan imidlertid gjøres unntak for «rorbuer» og korttidsutleie, og Primex søker nå om de nødvendige godkjenningene for å kunne renovere og ta i bruk hybelanlegget.

Da teknisk utvalg i november avslo søknaden, ble det rabalder. Primex klaget på vedtaket, da det ble gjort uten begrunnelse, i strid med forvaltningsloven. Fire av utvalgsmedlemmene gikk i ettertid ut og ba om at saken ble løftet opp til kommunestyret.

Prinsipiell avklaring

I sist formannskapsmøte ble det gjort et enstemmig vedtak om å innvilge dispensasjonen. Det etter en orientering om saken fra styremedlem Ted Robin Endresen og konsulent Rolf Lossius.

Også i tirsdagens kommunestyremøte fikk Primex' dispensasjon støtte fra samtlige partier, men ikke uten debatt. Det ble erkjent at kommunestyret burde hatt en prinsipiell debatt om saken tidligere, noe også administrasjonen ba om da de la saken frem for hovedutvalget i november. Før vintersesongen kommer det gjerne inn søknader om å få etablere rorbuutleie i havneområdet, og administrasjonen har bedt om å få en prinsipiell avklaring fra politisk hold om man skal tillate boligformål i industriområder.

– Det skapes store verdier i havna. Det ser alle. Men jeg skulle ønske at denne saken kom opp litt tidligere, og at vi hadde gjort en prinsipiell vurdering av disponering av eiendommene i havna sett opp mot kommunale planer og næringslivets planer. Øksnes kommune har ei fantastisk fiskerihavn, og det må være hovedfokus fremover. Vi kommer ikke til å stemme mot dispensasjonen, men det hadde vært fint om vi hadde tatt den prinsipielle diskusjonen først, sa Høyres Jonny Rinde Johansen.

– Farlig vei å gå

Olav Lind, som sitter i teknisk utvalg, sa følgende:

– Saken er helt spesiell. Vi fikk den på bordet som en disposisjonssøknad. Administrasjonens saksbehandling var utrolig. De hadde opplistet alle de negative sidene, men konkluderte positivt. I formannskapet plukket Rolf Lossius saken sund, og det ble sagt at dette ikke burde vært en disposisjonssøknad, men en byggesøknad. Her har det etter mitt syn skjedd ei sammenblanding. Hadde vi fått saken slik vi skulle fått den til oss, hadde det ikke vært en sak her i dag i det hele tatt, sa Lind.

Senterpartiets John Danielsen tok så ordet:

– Denne saken er prinsipielt vanskelig, og vi vil legge noen føringer i dagens møte. Alle ønsker at Primex skal få til dette prosjektet, og jeg tror alle ønsker at dette helst ikke hadde vært i et industriområde. Vi ønsker å gi Primex tillatelse, men er klar over at vi må ta det som kommer i den andre enden. Vi kommer trolig til å få lignende saker på bordet, sa Danielsen.

Rinde Johansen delte bekymringen:

– Hva vi gjør fremover? Skal vi fortsette å innvilge slike dispensasjoner? Hvem skal få lov og ikke? Nå tar vi dispensasjonen først og prinsippet etterpå. Det er en farlig vei å gå, sa Høyres Jonny Rinde Johansen.

Den veien gikk de likevel. Et enstemmig kommunestyre godkjente Primex sine hybelplaner i havna.