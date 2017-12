Budsjettet i Øksnes falt – må behandles på nytt

Øksnes

Tirsdag var kommunestyret samlet til å behandle årets mest krevende sak, nemlig budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021.

Det ble en en lang og krevende behandling som altså til slutt endte med at budsjettet ble nedstemt. Politikerne må dermed møtes på nytt for å prøve å komme til enighet.

Den store uenigheten sto mellom innføring av eiendomsskatt på verk og bruk og nedlegging av skoler. Den politiske posisjonen var spittet – med Ap, KrF og SV samlet om ett forslag, likt det de fikk gjennom i formannskapet, mens samarbeidspartner Høyre fremmet forslag sammen med ØTL, Jørn Martinussen og Frp.

Førstnevnte gruppering vil innføre eiendomsskatt på verk og bruk fra neste år for å spare skolestrukturen. Ap, SV og KrF mener forutsetningene er endret siden kommunestyret sa nei til eiendomsskatt i vår, da staten har lansert en kompensasjonsordning nå som maskinskatten skal fases ut. Den innebærer at kommunen vil få inntekter som ikke belastes næringslivet, men som staten vil ta på seg i en overgangsperiode. Denne ønsker de å utnytte.

Høyre, ØTL, Martinussen og Frp ville ofre ungdomstrinnet i Alsvåg fra neste høst og Strengelvåg skole fra januar 2019 mot å sløyfe eiendomsskatt for næringslivet. I sitt budsjettforslag hadde de også lagt opp til 540.000 kroner i økte inntekter fra økte byggesaksgebyrer, noe kommunalsjef teknisk mente var ambisiøst med én byggesaksbehandler i kommunen.

Tvang Sp til å velge

Senterpartiet sto alene om et eget forslag, og ville ha både i pose og sekk. Ingen eiendomsskatt og ingen endringer i skolestrukturen, ingen endring for ungdomsklubben eller basseng, som formannskapet hadde foreslått tatt delvis ut av drift. Dette ville de dekke inn med økt skatteanslag på 500.000 kroner og reduserte rammer for alle sektorer, bortsett fra teknisk, på totalt 1,3 millioner i 2018 med økning til 4 millioner i 2019 og 2020.

De fikk kritikk fra de andre partiene for å overlate mye av kuttene til administrasjonen.

– Med dette peker Sp på alt de vil ha, men overlater ansvaret om å dekke det inn til administrasjonen, og lar de sitte med skylda for de vanskelige kuttene, sa KrFs Tore Christiansen.

Jørn Martinussen sammenlignet det med å invitere til fest med treretters middag, for så å skyve regningen over på andre.

– Jeg synes det er å dra det langt når det fremstilles som katastrofalt å ta ned på rammene med 1,3 millioner kroner når noen vil øke gebyerene i kommunen så drastisk, svarte Sps Per Ole Larsen.

På slutten av møtet var det høyst usikkert hvor det bar. De to blokkene sto med likt antall representanter og stemmer, og Senterpartiet så ut til å bli en joker. Med en positiv votering, hvor de to forslagene med flest stemmer sto igjen til slutt, ble Sp tvunget til å stemme over det som for dem har vært pest eller kolera - eiendomsskatt eller sentralisering av skolestrukturen i Øksnes. Etter å ha stemt på sitt eget budsjettforslag, som falt, støttet de budsjettforslaget til ØTL, Frp og Høyre.

Kritiske til voteringen

Men saken stoppet ikke der. Til slutt skulle kommunestyret stemme ja eller nei til opposisjonens budsjettforslag, som fikk flest stemmer. I denne runden stemte Senterpartiet imot, det gjorde også Ap, KrF og SV. Dermed ble forslaget med flest stemmer nedstemt, og Øksnes står nå uten budsjett.

Senterpartiet var svært kritiske til måten voteringen var lagt opp på, hvor de ble tvunget til å stemme for noe de egentlig var imot. De ønsket heller å gjøre en egen votering over eiendomsskatt og skolestruktur, for så forhandle om budsjett. Dette var ingen av de andre partiene med på.

– Dette advarte vi om. Hadde vi fått to prinsippavklaringer om eiendomsskatt og skolestruktur hadde vi klart å få i havn et budsjett, sa Sps John Danielsen.

– Det kunne vi gjort, men da hadde vi fått avklart at vi har flertall mot begge problemstillinger, og vi hadde sittet igjen med Sps budsjettforslag som har minst oppslutning, svarte KrFs Tore Christiansen.

– Demokratiet har talt og det må vi forholde oss til. Jeg foreslår at vi tar kveld, sa Olav Lind.

Dermed må kommunestyret starte på nytt. Trolig vil ordfører innkalle til ekstraordinært kommunestyremøte onsdag eller torsdag neste uke.

Saken oppdateres.