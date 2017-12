Øksnes

Politiet melder på twitter om en elgpåkjørsel på Romset i Øksnes, like før klokken 22 mandag kveld. Viltnemnda ble varslet.

– Det er vanvittig mye elg langs veiene for tida. Bilister bør derfor være ekstra oppmerksomme, og også forsiktige med farta. Elgen er over alt, men vi har inntrykk av at det særlig er mye fra Frøskeland mot Ryggedalstunnelen. Der ser vi mye spor, sa Bengt Stian Nilsen i Viltnemda i Øksnes til VOL i forrige uke.