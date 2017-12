Kommunestyret går videre med ny adkomstvei langs sjøen

Øksnes

Kommunestyret i Øksnes møtes for siste gang i år tirsdag, det med en heftig saksliste og en fullsatt kommunestyresal med mange på tilhørerbenken.

Første sak ut var ny adkomstvei til Vornes, som har vært omstridt og mye omtalt i lokalmediene det siste halvåret. Teknisk utvalg vedtok i november å skrote planene om ny vei langs Torstein Reinholdtsens vei, for heller å oppruste den eksisterende veien over Sandvikbakken. Det i motsetning til signaler sendt fra kommunestyret og formannskapet, sist i oktober, mot faglige tilrådninger fra administrasjonen og til gjentatte protester fra beboerne i området. I etterkant av vedtaket i teknisk utvalg, valgte ordfører Karianne Bråthen å løfte saken til kommunestyret.

Tirsdag var det duket for ny behandling, med mange beboere i området på plass i salen. Administrasjonen innledet med å gå gjennom reguleringsplan og gamle vedtak, og tok for seg sakens gang fra 70-tallet til i dag.

– Det har vært en komplisert prosess, som har tatt lang tid, sa saksbehandler Line Dalene.

– Uakseptabelt vedtak

Jørn Martinussen, som har meldt seg ut av ØTL og er fristilt, åpnet debatten med å foreslå å sende detaljreguleringen for Torstein Reinholdtsens vei ut til offentlig ettersyn. Detaljreguleringsplanen var klar i mars, men ble aldri lagt ut til ettersyn da teknisk utvalg ba om at dagens vei, Halvar Rasmussens vei, også ble utredet som et alternativ. Siden har saken gått frem og tilbake mellom utvalget og administrasjonen, innom formannskapet og tilbake til utvalget – før ordfører løftet saken til kommunestyret.

– Allerede på 70-tallet var man enig om at en ny og mer trafikksikker vei var nødvendig langs havneinnløpet. Det er ikke gjort noen vedtak senere som sier noen annet, før vedtaket i teknisk utvalg som nesten ikke var til å tro. Skal vi virkelig bruke en gammel, trafikkfarlig vei, på tross av faglige tilrådninger og bred politisk enighet om noe annet? Vedtaket er for meg uakseptabelt, sa Martinussen.

Både SV, AP og KrF varslet i tur og orden at de ville støtte Martinussen.

– Dette har dessverre blitt en vanskelig og utrivelig sak for en del av kommunens innbyggere. Det gjør det rett å løfte saken til det organet som en gang har vedtatt reguleringsplanen. Vi vil stå på et gammelt vedtak, som er det rette vedtaket, sa SVs Ellen B. Pedersen.

Det har vært uenighet internt i Ap om saken. To Ap-medlemmer har i teknisk utvalg gått inn for å utbedre eksisterende vei, men i kommunestyret var Aps representanter på talerstolen klare på at partiet går inn for en trasé langs sjøen. Torfinn Kristoffersen la til at han synes veibredden burde vurderes, og ba om at det ble regulert en "normal kommunal" vei med fortau, som er realistisk å få gjennomført.

Antydet omkamp

ØTLs Olav Lind, som også sitter i teknisk utvalg, forsvarte vedtaket han har vært med på å gjøre der. Han mente trafikkbildet er endret siden ny vei ble tegnet inn på reguleringsplanen på 70-tallet, han pekte på at barnehagen i området er nedlagt, at det er planlagt en virksomhet på parkeringsplassen ved havneinnløpet som blir berørt og at behovet for parkeringsplasser blir større når hurtigbåtens anløp på Smines sløyfes.

– Dette er ting vi må ha med oss. Mange avklaringer må gjøres. Med en øvre trasé fant teknisk utvalg plass, som kommunen eier, og vi så muligheter til å gjøre noe til en helt annen pris. Vi har vært utrolig ærlig og redelig. Dessverre føler vi at det har ligget noe i overflata som ikke har kommet opp siden utbygging av Kjærlighetshaugen ble vedtatt, og at dette er en fortsettelse av den uro som var rundt den saken. Skal vi gå inn i dette med åpne øyne må vi ha en kostnadsberegning. Som vi vil se på budsjettet senere i dag, har kommunen en stor økonomisk utfordring, sa Lind og pådro seg en replikk fra Aps Yngve Hansen:

– Det antydes at dette er en omkamp om Kjærlighetshaugen. Da må jeg minne om at leder i teknisk utvalg i november i fjor skrev et leserbrev hvor det ble henvist til teknisk utvalgs behandling av veisaken i 2016, hvor de da gikk for en detaljregulering av Torstein Reinholdtsens vei. Det påstås også at en øvervei må være billigere. Det viser også litt av problemet med saken så langt. Teknisk utvalg har saksbehandlet og antatt ting, sa Hansen.

Ville ha mer fakta

Høyre var ikke klare for å sende veireguleringa ut til offentlig ettersyn.

– Saken er uoversiktelig, og slik sett er det bra at den har kommet til kommunestyret. Jeg savner mer fakta om hva slags alternativ som gir best mulig, sikrest mulig og raskest mulig løsning. Baserer vi oss på fakta, eller personlige vurderinger? Så langt er jeg ikke overbevist om at vi har nok fakta. For Høyre er det viktig at vi ser på noen umiddelbare løsninger med situasjonen som er der nå. Hva om det skulle ta 15 år å lage en nedre trasé? sa Jonny Rinde Johansen.

På vegne av partiet la han frem forslag om at administrasjonen utarbeider en utredning med fakta om kostnader, tidsperspektiv og utfordringer knyttet til begge alternativer.

Tore Christiansen i KrF kommenterte forslagene slik:

– Jeg har stor sympati med Høyre, men vil stemme på Jørn Martinussens forslag fordi det er noe som vil bringe oss ett steg videre. Hvis vi legger planen ut på høring får vi nettopp fakta på bordet. Da kommer innspill, påstander, meninger og innvendinger i form av høringssvar. Da får vi alt formelt på bordet, og vi kan vurdere dem, sa Christiansen.

Stort flertall

Det ble fra opposisjonen bedt om et gruppemøte etter debatten. Olav Lind var den eneste som tok ordet igjen før votering.

– Om man går for det ene eller andre forslaget, vil man ende opp med en prislapp. Etter å ha sett, vurdert og lest mener jeg at dersom vi sender planen ut på høring, så vil vi dekket opp en del ting, og vi får kostnadene på bordet, sa Lind.

Både han og resten av ØTL endte opp med å støtte forslaget til tidligere partifelle Jørn Martinussen. Mot seks stemmer fra Sp og Høyre gikk kommunestyret inn for å legge detaljreguleringsplanen for Torstein Reinholdtsens vei ut til offentlig ettersyn.