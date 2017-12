Krøll rundt valg til Øksnes boligstiftelse

Øksnes

Det som så ut til å bli en enkel og lite tidkrevende sak ble fort noe annet.

Sps Per Ole Larsen lanserte et alternativt forslag til vedtak, som blant annet hadde en ordlyd som gikk langt mot en form for «stillingsbeskrivelse» for representantene.

Flere kommunestyrerepresentanter reagerte på dette, og forlangte at ordføreren skar igjennom og forkaste forslaget. Forslaget falt og det ble gjennomført skriftlig avstemming.

Etter valg ble Asle Sørdahl gjenvalgt til ny leder. Geir Rognan kommer inn i styret. Marianne Reinholdtsen og Tone Andreassen ble valgt som vararepresentanter.