Ny «Gunnar K» på plass utpå nyåret

Øksnes

Vol skrev i sommer at rederiet Kristoffersen Fiskebåt AS hadde solgt fartøyet «Gunnar K» til Vestlandet. Det er Hillersøy-rederiet på Bulandet som er ny eier av stålbåten, bygd i år 2000.

«Gunnar K» skifter havn Snurrevadbåten «Gunnar K», hjemmehørende på Myre, får sannsynligvis ny hjemmehavn i Sogn og Fjordane.

Kristoffersen Fiskebåt AS har den senere tid hatt en splitter ny båt under bygging i Polen, hvor den nå er ankommet Norge for ferdigstillelse. Opprinnelig var nybåten ventet å kunne være på plass på Myre i desember i år, men grunnet ulike årsaker har det tatt noe lengre tid.

– Vi ligger noe etter tidsskjema, uten at det får nevneverdige konsekvenser for oss. Det er bare slikt som av og til hender når man bygger en båt helt fra bunnen, opplyser reder Rolf Guttorm Kristoffersen til Vol.

Skal klare seg fint

Nye «Gunnar K» blir 38,65 meter lang og 9,25 meter bred. Om det for mannskapet om bord blir en helt ny hverdag med ny og større båt på plass, er ikke rederen helt sikker på.

– En helt ny hverdag er vel en overdrivelse. Men når man løfter på alle ender blir jo sluttresultatet helt klar en forbedring av vår forrige båt, sier Kristoffersen.

Nybygget står nå på land og skal etter planen sjøsettes over nyttår før de resterende arbeidene om bord gjenstår. Kristoffersen sier at det fort kan gå mot mars måned før nybåten ankommer hjemmehavna Myre.