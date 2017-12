Cermaq-styret sier ja til å møte formannskapet

Øksnes

Før jul ble det hasteinnkalt til et møte i formannskapet i Øksnes med Cermaq og nedleggelsen av lakseslakteriet i Alsvåg som eneste sak på dagsorden. Resultatet av møtet, som var lukket for offentligheten, var et brev til styret i Cermaq. I brevet gjentok de det som har blitt sagt fra kommunalt hold gjentatte ganger i høst, at de opplever at det er for liten fremdrift i salgsprosessen. Formannskapet, som var i møte med Cermaq-ledelsen i Alsvåg for kort tid siden, krevde i brevet et møte med styret i selskapet og ba om tettere dialog.

Regionsleder i Cermaq, Snorre Jonassen, sa til VOL etter møtet som han har sagt flere ganger tidligere i år – at han forstår at øksnesværingene er utålmodige, men at selskapet er i en pågående salgsprosess, som de foreløpig ikke har klart å lande.

Styreleder i Cermaq, Geir Molvik, og administrerende direktør, Knut Ellekjær, har i et svarbrev til kommunen takket ja til å møte formannskapet.

– Cermaq har stor forståelse for at det er ønske om en avklaring for slakteriet i Alsvåg. Vi er i dialog med interessenter, og prosessen er ikke avsluttet. Styret i Cermaq Norway er positive til å møte Øksnes formannskap, og vil komme tilbake etter nyttår med forslag til tidspunkt for møte, skriver de i sitt svar.

Cermaq legger ned sin drift ved slakteriet i Alsvåg innen utgangen av januar. Over 40 arbeidsplasser i Øksnes står i fare for å forsvinne.