Mener samferdselsråden bør innfinne seg i Øksnes

Øksnes

Da formannskapet i Øksnes møttes fredag var det med fylkestingets nedleggelse av hurtigbåtens Smines-anløp som drøftingssak. 1. februar trer endringene i kraft.

Forventer besøk

– Når de legger Smines-anløpet ned, legger de også ned livsnerven for folk som bor der og for leirskolen på Skogsøya, sa John Danielsen (Sp) som mente samferdselsråden og samferdselssjefen i Nordland burde innfinne seg i Øksnes, noe de egentlig skulle i høst.

– Det er uheldig at vi ikke har fått anledning til å komme i posisjon til å diskutere ting før dette blir iverksatt, sa ordfører Karianne Bråthen.

– Dette er ei viktig sak for hele Øksnes og Vesterålen. Øksnes Vestbygd er en perle for opplevelse og turisme. Det som har skjedd her er et skudd i baugen for de som ønsker å utvikle turismen i denne delen av kommunen. Dersom vi får besøk fra fylkeskommunen, noe vi er lovt, håper jeg de kommer med en tung delegasjon, og at de blir møtt av forberedte politikere, sa ØTLs Theodor Lind, før Danielsen igjen fikk ordet:

– Vi må være forsiktig med å blande vestbygda og midtbygda sammen. De aller fleste reisende fra Smines skal til midtbygda og Skogsøya. I vestbygda bor det et par stykker, på Skogsøya bor det 20. Det er her det faktisk bor folk, og det er de som rammes og mister tilbud, sa Danielsen.

Lukket møtet

Lind mente fylkesveiene i kommunen også burde settes på dagsorden, noe ordfører forsikret at hun benyttet enhver anledning til.

– Det skjer ting på veifronten i Bø, i Andøy, i Sortland - men ingenting i Øksnes. Vi har all mulig grunn til å møte fylkeskommunen med krav. I tillegg må vi reise folkekrav i kommunen om at Nyksundveien skal bli fylkeskommunal igjen. Her kan vi ikke ta et nei for et nei, sa Lind.

Ordføreren ville diskutere hva Øksnes kommune skal gjøre videre med saken, og hvordan, og fikk støtte fra resten av formannskapet om å lukke møtet for pressen.