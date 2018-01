– Håper på dårlig vær, slik at enda flere kommer på skreikonferanse

Øksnes

– Forhåndspåmeldingen så langt har vært veldig god, med over 100 påmeldte. Erfaringsmessig har vi ligget på under 100 de foregående årene, sier Anette Kristine Davidsen i Fiskeriparken til VOL og fortsetter:

– Det har vært veldig stor interesse for konferansen i år. Jeg tror det er en kombinasjon av at det nå begynner å befeste seg som en veldig viktig møteplass for hvitfiskaktører og veldig relevant og spennende tema. Vår ambisjon er jo at skreikonferansen skal være fremtidsrettet og ta tak i tema som kan skape muligheter framover.

– Skal løfte festivalen enda et hakk opp Eyvind Hellstrøm, Truls Svendsen, Arne Hjeltnes og Halvdan Sivertsen er klare for Vesterålen skreifestival i februar.

Hun innrømmer at arrangøren håper på dårlig vær 15. februar.

– Konferansen er jo midt i skreisesongen. Så erfaringen vår fra tidligere år har vært at om det er dårlig vær, så kommer det flere på konferansen. Vi har vært så «heldige» at det har vært dårlig vær de siste åra, og dermed har det også kommet flere lokale for å delta på konferansen, sier Davidsen.

Fiskeriparken arrangerer Skreikonferansen 2018 og er engasjert av Skreifestivalen og Øksnes Kommune.

Variert

Tema for årets konferanse er levendefangst, levendelagring og intensivt oppdrett av torsk.

– Vi valgte tema på bakgrunn av konkrete henvendelser fra næringsaktører som tror dette er en viktig del av framtidens hvitfisknæring, sier Davidsen.

Tidenes best besøkte skreifestival Det var fullt hus på det meste av arrangementer under Vesterålen skreifestival. Det kan ikke arrangørene si seg annet enn godt fornøyde med.

Både fiskeriminister Per Sandberg og statssekretær Veronica Åsheim Pedersen kommer. Det gjør også Arne Hjeltnes, Eivind Hellstrøm og Truls Svendsen. I tillegg kommer forskere fra NOFIMA, gaselle-vinner LetSea og en rekke stortingspolitikere og fylkesråden.

– Vi er veldig glade for at fiskeriministeren, stassekretæren, stortingspolitikere, fylkesråden tar seg turen til Skreikonferansen, sier Davidsen.

– Kompetanse og erfaring

Davidsen sier det skal søkes svar i løpet av konferansen:

– Vår region og vårt næringsliv sitter på stor kompetanse og erfaring fra hvitfisknæringen generelt og levendelagring spesielt. Dette er høyst relevant dersom intensivt torskeoppdrett viser seg å være gjennomførbart. Det er noe av det vi ønsker å få svar på under konferansen. Og etter responsen å dømme, er det flere enn oss som er interessert i det.

Tror på suksess

Og Davidsen har tro på at temaet er brennende aktuelt.

– Når det i sesong fiskes store kvantum på kort tid, presser det prisene og kvaliteten ned, i tillegg til at det fører til store mengder svinn. Levendelagring og oppdrett av torsk sikrer at verdiene ikke går tapt på veien. I praksis kan det føre til at bedrifter kan levere fersk torsk av høy kvalitet hele året. Ved å skape forutsigbare leveranser, kan med andre ord torsken hvile seg skadefri og til topp kvalitet, helt fram til slaktedato. I tillegg vil det bidra til å løfte lønnsomheten, sysselsettingen og verdiskapingen i næringen, sier hun og fortsetter:

Møtte statssekretæren om levendelagring: – Utfordringa er å skape lønnsomhet Bedriftsklyngen Arena Torsk møtte torsdag statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Ronny Berg (Frp), med innspill til nytt regelverk for levendelagring av torsk.

– Mange av de faktorene som var tilstede sist det var en stor satsing på torskeoppdrett og som gjorde at man ikke lykkes, er ikke tilstede nå. Likevel har man en del andre utfordringer nå. Det blir spennende å høre hvordan innlederne mener at de kan løses.