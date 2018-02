– Håper på mange foto-bidrag

Øksnes

Temaet for fotokonkurransen som arrangeres i forkant av skreifestivalen er Skreifiske (sjø og land). Hver fotograf kan sende inn maks tre bilder og det er valgfritt om disse skal være i farger eller sorthvitt.

Utsetter fristen

– Oppslutningen til fotokonkurransen inn mot skreifestivalen er mindre enn ønskelig og derfor har vi valgt å utsette fristen, i håp om å få inn flere bidrag, sier Inge Dag Røkenes, som er i styret i Vesterålen skreifestival.

Fristen for å sende inn bilder til konkurransen er satt til 7. februar.

– Med det nydelige vinterværet og lyset som er i Vesterålen akkurat nå, håper skreifestivalstyret at mange nytter høvet i helga til å få tatt bilder.

Vinnerbildet blir premiert og vist på storskjerm under familieforestillingen i Øksneshallen. Fotografen får en pengepremie, i tillegg til en vase fra glassblåserne på Sommarøya, Blås Idé.

– Det er selvfølgelig mye heder og ære også, siden bildet blir vist på storskjerm, sier han.

– Et marint motiv

– Alle hobbyfotografer oppfordres til å hive seg rundt. Det er meldt om godt vær i perioden fremover og skreien er kommet, sier Røkenes.

Røkenes presiserer at fotografene har rom for å være kreative i valg av motiv.

– Det er ikke slik at det absolutt må være fisk med på bildet, det kan være andre motiver som går mot sjø og fisk. Mange tror at du må være ute med båt og ta bilde i det fisken kommer opp fra havet, men det vi er på jakt etter er et marint motiv, sier han.

Fjorårets vinner av fotokonkurransen under skreifestivalen var Bjørnar Hansen fra Bø.