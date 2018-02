– En historisk dag for oss

Øksnes

Bengt Stian Nilsen orienterte både i formannskapet og i kommunestyret om prosessen rundt bygging av ny brannstasjon på Myre.

– Der er beregnet en kostnad på 28,5 millioner kroner inklusive moms, men så går det noen midler til fradeling av tomt, byggeledelse og den slags. Vi legger også inn ti prosent som kan dekke inn for uforutsette kostnader, noe som kan dukke opp i et slikt prosjekt. Prisstigningen er innkalkulert i tilbudet, sier Nilsen.

– Ikke sikkert prisen blir bedre

Det er Myre Trelast som har fått anbudet om byggingen av brannstasjon. Den totale byggekostnaden er satt til 32,45 millioner kroner.

Finansieringen gjøres med 10,55 millioner kroner fra ubrukte lånemidler, og 10,44 millioner i lån i 2019, ut over dette er det behov for 5,13 millioner i låneopptak. Totale lån er på 26,12 millioner kroner, men man får momskompensasjon.

– Vi må justere på investeringsbudsjettet og gjøre ei regulering der. Løsninga som er gjort er å la entreprenøren muligheten til å velge byggemetode og materialer. Det blir løsninger og materialer de selv mener er billige og gode, sier han.

Nilsen orienterte om at det ikke er å anbefale å gjennomføre en ny konkurranse fordi det vil gi ytterligere kostnader i prosjektet.

– Det vil også binde opp kapasitet på teknisk, og gi en ytterligere reduksjon i kvalitet. Vi mener at vi må er på et lavt kvalitetssnivå. Også prisstigning vil gi økte kostnader. Og en ny anbudsrunde vil gi seks til ni måneder med forsinkelser. Det er også uvisst om vi vil få lavere pris med en ny konkurranse, sier Nilsen.

– Har gjort en flott jobb under kummerlige forhold

Også rådmannen vurderer det som riktig å gå videre med prosjektet og gir grønt lys i sin innstilling. På spørsmål fra Jørn Martinussen ble det avklart at der ikke finnes forurensete masser i tomta det skal bygges på.

Johnny Rindø Johansen (H) var klar til å stikke spaden i jorda med en eneste gang.

Også Olav Lind (ØLT) synes det var på høy tid.

– Det har vært en lang prosess. Når det gjelder brannvesenet så vet vi alle at de har hatt kummerlige forhold i en årrekke. På tross av det har vi et brannkorps vi kan være stolte av. Jeg håper de vil gjøre like godt arbeid i den nye stasjonen, så la oss bare komme i gang, sa han.

– Blir feil å sammenlikne de to

Bygging av brannstasjon ble enstemmig vedtatt, til brannkorpsets store glede, som hadde møtt opp mannsterke for å følge saken.

– Ja, vi er fornøyde nå. Men jeg må si på vegne av hele brannkorpset at jeg var skuffet over kommentaren fra representanten Tore Christiansen, som i debatten uttalte at han ikke kunne stemme på brannstasjonen om det ikke ble innføring av eiendomsskatt, sier Odd Roald Flage.

Han synes det blir feil å sette de to sakene opp mot hverandre.

– Jeg mener det er helt feil å sette brannkorpset helse opp mot saken eiendomsskatt. Det var et sleivspark, som vi ikke satte pris på, sier han, og tilføyer at vedtaket var som forventet, men at gleden likevel er stor.

– Ja vi er fornøyde, dette er jo en historisk dag. Dette er noe vi virkelig har ventet lenge på, sier Flage.

– Gleder meg til å dusje

– Når det er sagt så er vi glade for at det nå blir ny brannstasjon. Vi har hatt så trasige forhold at det har vært flaut å ta inn nye folk. Jeg tror nytt bygg kan gjøre det mye enklere å rekruttere inn i korpset, sier Flage.

Randi Helgesen er tillitsvalgt og har arbeidet i over ti år i Øksnes brann og redning.

– Jeg er på mitt ellevte år nå, og alle årene jeg har vært i korpset har bygging av ny brannstasjon vært et tema. Så jeg er veldig glad i dag. Om det er noe jeg virkelig gleder meg til er det å kunne ta en dusj og bytte til rene klær etter ei brannutrykning, sier hun.

– Sånn det er nå drar vi rett heim etter å ha vært på ei brannutrykning og vi stinker av røyk i timevis. Ja, gjett om jeg gleder meg til å dusje med gutta før jeg drar hjem, ler hun spøkefullt.

God kvalitet

– Jeg tror dette blir veldig bra, mange har snakket om kvalitet men jeg tror vi vil få en flott brannstasjon, sier hun.

Det er verneombud i korpset, Tommy Hansen enig i.

– Jeg tror vi vil få en stasjon med en god kvalitet og med en kvalitet som gjør at vi kan bruke den i mange år. Det har den siste tida vært mye snakk om kreftfaren med å arbeide i brannvesenet, og jeg tror det at vi får bedre arbeidsforhold, vil gjøre det mye lettere å rekruttere inn i korpset, sier han.