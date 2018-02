– Vi kan være vennlige med hverandre, selv om vi er politisk uenig

Øksnes

På vegne av ØTL tok Geir Rognan talestolen, der han delte ut en verbal blomst til Ellen B. Pedersen.

– For at hun så fint stod opp for ordfører og hele kommunestyret, etter at det berømte begeret hennes rant over i formannskapsmøte i slutten av januar, sier Rognan.

– Vi trengte den påminnelsen

– Vi trengte den påminnelsen om at det går fint an å kommunisere med hverandre på en vennlig måte selv om man er politisk uenig, ØTL har tatt dettet opp den senere tid med ordfører, etter at vi ikke har vært bekvem med klimaet i kommunestyret. Dette har vi tatt opp, sier han.

– Det sier seg selv at det kan være utfordrende å være ordfører med fire gamle ordførere i saken. Det tillegger gammel-ordførerne et særskilt ansvar. Når gammel og ny medisiner prater som man gjør, synes jeg vi må ta det på alvor. Og jeg forstår på tilbakemelding at der er flere som vil bidra til en bedre møtekultur, sier han.

Rognan hadde også en kommentar til at der er ommøblert i kommunestyresalen.

– Å sitte slik med ryggen til, om det skal fortsette kan du være trygg på at jeg skal melde meg som ordførerkandidat, sa han spøkefullt.

Ellen B. Pedersen (SV) takket pent for rosen hun innkasserte.