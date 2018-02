Legger Cermaq-strategi og ber om møte

Øksnes

Ordfører Karianne Bråthen tok opp Cermaq-saken i formannskapet mandag, i forbindelse med at man ønsket et møte med styret i Cermaq Norge, men ikke fikk dette.

Cermaq har nå stengt dørene på lakseslakteriet i Alsvåg der siste produksjonsdag var torsdag i forrige uke. Tillitsvalgt Atle Berntsen forteller til vol.no at de ansatte gir seg ikke og ber om et møte med styret i konsernledelsen i Cermaq Group. Og kommunen ber nå om det samme.

Misfornøyd med prosessen

– Vi hadde et møte i forrige uke, spørsmålet er hva gjør vi nå? Vi er enige om at vi sender et brev til Cermaq Group og styrelederen der, der vi poengterer disse tingene, at vi er misfornøyd med prosessen og at vi heller ikke fikk møte styret, slik vi hadde bedt om, sier Karianne Bråthen (Ap).

Hun stilte formannskapet spørsmål om man skal be om et møte med styret i Cermaq Group, eller bare sende et brev? Signaler fra formannskapet var ja takk begge deler.

Ei kort drøfting ble gjort.

– Det viser seg på de møtene vi har vært med på, at vi kommer ingen vei. Det er godt nok med et brev. Det eneste som funker nå er å sette dem i et litt dårlig lys. De jobber nå med å sette Øksnes kommune i et dårlig lys. Jeg tror et godt offentliggjort brev er bra, sier Hans Kristian Hansen (uten partitilknytning).

– Synes det er alvorlig

– Jeg tror vi kunne gjort begge deler, at vi ber om å få et svar, men samtidig ber om et møte. Der er noen intensjoner som ligger til grunn i Mitsubishi-konsernet. Det handler i utgangspunktet om hvordan man forlater en slik bedrift, uten at det er gjort det som er mulig for å opprettholde arbeidsplassene, sier John Danielsen (Sp).

– Vi fikk ikke det møtet vi hadde ønsket, det var en ansatte-representant som var den eneste som kom. Det i utgangspunktet synes jeg er alvorlig når kommunen ber om et møte med styret. Hvis det er sånn at Cermaq Group ikke vil møte med oss, så får de svare det. Men jeg synes i alle fall det er alvorlig, sier han

– Satt med en dårlig følelse

Også Tore Christiansen (Krf) uttrykte skuffelse over møtet som ble avholdt med Cermaq.

– Jeg satt med en dårlig følelse etter det møtet, jeg er litt usikker på om vi hadde valgt rett strategi. Vi bør drøfte dette i et lukka møte, at vi har Cermaq som eget tema i et lukka formannskapsmøte der vi diskuterer veien videre, sier han.

Ellen B. Pedersen (SV) uttrykte enighet, og peker på at et brev er førsteprioritet, og at man i tillegg har et møte, der formannskapet drøfter Cermaq og særskilt og strategi fra kommunens side.

Jørn Martinussen (ØTL) gav signaler om at han blir inhabil når Cermaq skal diskuteres, og at der til formannskapsmøtet må kalles inn vara.

– Jeg kan vanskelig ta diskusjoner knyttet opp mot det som er våre kunder, sier han.

Ekstraordinært formannskap

I formannskapet ble man enig om å ikke invitere Cermaq Group til Øksnes, men rett og slett be om et møte.

– Vi bad om det sist også, og gav signaler om at vi kunne møte dem i Oslo, men de sa da at de ville komme hit. Når Ikke Cermaq møter på de møtene, så er der en eier over disse, og det er de jeg har lyst til å prøve å få et møte med. Vi må forsøke alt vi kan, for det vi snakker om her er arbeidsplasser og konsekvenser, sier John Danielsen.

– Vi sender et brev der vi ber om et møte, og tydeliggjør at vi kan reise for å møte dem. Deretter tar vi et formannskapsmøte, det må trolig bli et ekstraordinært formannskapsmøte før 6. mars, sier ordfører Karianne Bråthen, som skal forfatte og sende brevet med forespørselen til Cermaq Group.