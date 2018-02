Stor festivalgjeng løfter skreien

Øksnes

Gerd Antonsen og Inge Dag Røkenes har vært med så lenge festivalen har eksistert, og feirer i år 10 års jubileum sammen med Vesterålen skreifestival.

– Det er synd han som kom på idéen ikke får oppleve dette, men vi har fått en god etterfølger som vi er veldig stolt av, sier Gerd Antonsen om festivalens styreleder Kai Freddy Evensen.

Det er en stor gjeng som løfter sammen for å skape festivalen.

– Der er mange som har energi rundt festivalen og som gjør denne festivalen mulig. Vi har lyst til å få vist fra styrets side at det ikke bare er vi, men Øksnes Næringsforening, trommedamene, Gunnar Klo og en stor komite med frivillige som stiller opp. Det er hyggelig å vise den viljen som finnes til å produsere noe slikt som dette, sier Evensen.

Helaften for familien på Stø

Marita Anfinnsen fra Langnes Vel er blant lag og foreninger som er engasjert,

– Vi skal stå for en helaften på Stø, som vi har døpt Smak. Det står for Stø, mat, artist og kos og vi har selvfølgelig en skrei som logo. Vi har lyst til å være med fordi vi er et fiskevær av det gamle slaget, og vi har lokale kjendiser som kommer heim for å bidra, sier hun, om Ann-Iren Hansen og Arctic blå som er kveldens artister.

– Ingrid Brun vil lage sin legendariske fiskesuppe. Vi håper på masse oppslutning, og tror det blir en veldig hyggelig kveld, sier Anfinnsen.

Daglig leder hos Gunnar Klo, Arne Karlsen er blant de som er med i festivalen, det er også Stian Frivåg fra Fiskeriparken, Birgitta Myre kysthotell, Hege Hansen i Øksnes trommedamer og Kina Bolstad fra Fiskarkvinnelaget.

Trommedamene står for kafedrift under VM i tungeskjæring, der det i fjor i tillegg til pølser og brus gikk med 15 kilo nystekte torsketunger. Fiskarkvinnelaget har bidratt inn i festivalen i ti år, og er hovedarrangør for festaftenen til skreiens pris.

Anette Makela skal holde kokkekurs for barn, Anne Vottestad og Lisbeth Reinholdtsen i Morild sørger for kafe under familiefesten i Øksneshallen. Oddny Bye Larsen, Kristian Hansen og Hege Olsen er blant de frivillige som bidrar.

Fullspekka program

– Vi har et fullspekka program, og ei hovedsponsorgruppe som gjør dette mulig. At vi kan feire et så stort tiårs jubileum er takket være den energi og velvilje som næringslivet har representert, sier Kai Freddy Evensen.

Aktiviteter er det også i festivalen, fra fisketurer med MS «Sjøblomsten» til rib-turer, og Øksnes kystlag i aksjon med motorsamlinga.

Redningsskøyta har som alltid åpen båt i festivalen, og det er også åpent på fiskemottakene. Og vil du lære å skjære filet som en proff, finnes det kurs.

Selve festivalen åpner tirsdag med den store skreimiddagen for Øksnespensjonister, der det serveres mølje på Myre Kysthotell, og andre høydepunkt på årets program er familieforestilling i Øksneshallen med Freddy Kalas, VM i tungeskjæring og kulinarisk festaften med Truls a la Helstrøm.

Nytt på årets program er Lillefredag, der både inngang og mat er gratis. Årets skreifestivalkunstner er Gerd Frantzen, som har utstilling i folkebiblioteket.

– Obligatorisk å delta, sier fiskeriministeren

Fiskeriministeren kommer til skreikonferansen 15- fenruar i Økseshallen. Det gjør også en rekke fiskeripolitiske talsmenn fra flere partier, samt stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes.

– Vi skal ha en workshop sammen med Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) om økt verdi og utnyttelse av restråstoff. Det er en kompliment at de legger dette til skreifestivalen, og her vil forskningsmiljøene fortelle om siste nytt. De som kommer utenfra, fagmiljøene vil få meg seg både workshopen og skreifestivalen, sier Stian Frivåg.

Blant de som deltar er Sintef, Nofima, universitetet og næringsliv fra Lofoten og Vesterålen. I skreikonferansen er Arne Hjeltnes konferansier

– Per Sandberg hadde selv gitt beskjed om at det å dra til skreifestivalen er obligatorisk. Med mange politikere til stede blir det spennende å høre debatten deres på slutten av dagen, sier Frivåg.

Årets skreikonferanse handler om levende fangst, lagring og intensivt oppdrett.

– Konferansen tar utgangspunkt i det næringa sier om de mulighetene de ser. Oppdrett er noe som har vært i vinden før, uten å lyktes. Nå er det litt andre forutsetninger, med lavere kvote og ei fôrutfordring man er i ferd med å løse, så jeg tror det blir en spennende konferanse. Fiskeriministeren kommer og vil treffe flere av næringsaktørene, sier han.

– En positiv effekt

– Jeg tror det har en positiv effekt at vi får alle disse folkene hit opp, for å vise fram det miljøet vi har. Vi har allerede over hundre påmeldt til konferansen, noe som er rekordoppslutning og blir været dårlig kommer det flere, sier Stian Frivåg.

Matfaglinja på den videregående skolen er involvert i festivalen. Det er også Ringo Haupt, som skal bistå Hellstrøm.

Kokkekurs for både voksne og barn, med fisk på menyen er også på programmet. Kokkene Silje Ulriksen og Kjell Arne Halvorsen som opprinnelig er fra Øksnes holder kurs i tilbereding av festmiddag.

– Jeg har lyst å lære unger at fisk er godt, og vi er så heldige som har råvarer rett utenfor døra. Å lære unger å smake fisken blir flott, sier Anette Makela.

Festivalmarsj med skrei

På Myre blir det festivalmarsj lørdag far Myre kysthotell, med festivalskreien Konrad i front av opptoget.

– Vi oppfordrer særlig barn til å delta på marsjen ned til Klobruket, der vi skal ha slogkafè, VM i tungeskjæring og selvfølgelig et spektakulært retroshow, sier Jan Roger Knudsen.

Den produksjonsansvarlige hos Gunnar Klo sier han får litt hjertebank med tanke på det store arrangementet, midt i selveste sesongen, men mener det skal gå bra i år også.

– Vi har åpne fiskebruk den dagen, det har vært et innslag hvert år, sier Knudsen.

– Solveig Melkeraaen blir til stede og Erlend Osnes skal komme og vise fram sine kunster, han er en gammel tungeskjærer fra Røst. På festaften til skreiens pris er Osnes konferansier, han er en nordlending med en frodig ordbruk, og jeg tror det blir en artig kveld, sier han.

Skreipris til en verdig vinner

I festaften til skreiens pris er det 15 forskjellige skreiretter, fiskerkvinnelaget står for de tradisjonelle rettene mens Ringo Haupt og kokkelever står for andre, slik at det blir en smak for alle ganer.

– Skreiprisen er ny i år, den skal gå til en bedrift, privatperson eller organisasjon som har utmerket seg for å fremme skrei. Blås Idè og smeden i Nyksund har utformet det som blir en gjev pris å få til en verdig vinner, sier kai Freddy Evensen.

Kirkekonsert med Halvan Sivertsen avrunder festivaluka.

– Vi har solgt godt med billetter, og en god del arrangementer er utrolig, sier styret.