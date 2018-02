Årets første mølje servert

Øksnes

Det var varaordfører Jonny Rinde Johansen som stod for den offisielle åpningen av Vesterålen skreifestival, som passende nok skjedde med opplesning av fiskerpresten Petter Dass sin «Nordlands trompet».

Om lag 85 Øksnes-pensjonister hadde tatt veien til kysthotellet, for å feire skreien.

Hyllest

«Fisken i havet, den er vårres brød», hyllestdiktet er en passende åpning når festivalen tar fatt på jubileumsåret, og fortsetter å spre kjærligheten til skreien og skreifisket.

Johansen hyllet også skreifestivalens far, Arne Antonsen som gikk bort i fjor sommer.

– Skreifestivalen var hans barn, og det var to ting Arne var glad i, det var korpsmusikk og fisk. Det var noe han virkelig kunne, så var det fisk, foredling og tilberedning av skrei. Og gjennom de ni årene med festivalen var han med på gi skreien det kvalitetsstempelet som den er blitt kjent for verden rundt, sier Johnny Rindø Johansen.

– Arne vil alltid være kjent for at han var en ambassadør for Vesterålen og for skreien, sier han.

Milliardindustri

– Det er like utenfor her det skjer, båtene ligger i kø for å få tatt opp kvota, og på fiskemottakene har de ansatte slipt knivene og er klare til å ta i mot fisken, og tungeskjærerne har også nyslipte kniver. Øksnes står for mellom 20 og 25 prosent av all hvitfisk som blir landet i Nordland fylke, sier Johansen.

– I mengde utgjør det mellom 48.000 og 55.000 tonn fisk. Det er milliardindustri, og det skjer like utenfor her. Det sies at man skal ikke ta med fisk til Lofoten, men det tror jeg vi skal gjøre. At når jeg kjører til Svolvær senere i kveld, så får jeg ta med en kasse nybløgga skrei, sånn at de også får smake skreien. , sier han.

Selv er ikke Johansen oppvokst med så mye fisk på middagsbordet, i Sognefjorden var det pilket og fisket i timesvis, uten det helt store hell.

50 kilo skrei

– Det var nesten så vi måtte bruke dynamitt for å få oss en eneste fisk. Bortsett fra makrellen kom, da var det glede og fryseboksene ble fylt opp med herlig sølvblinkende makrell. En riktig delikatesse. Eller agn som dere kaller det, humrer Johansen.

Som medgir at han kan gå med på å bruke makrell, for å få skrei. Varaordføreren rettet også en stor takk til frivilige, sponsorer, arrangører og alle som har bidratt inn i festivalen.

– Dere som er her i dag utgjør en generasjon som har vært flinke til å fortelle historien, og jeg håper vi skal klare å forsettet å fortelle historien i vår generasjon, sier Jonny Rinde Johansen.

Også kokkene Elias Pedersen og kompani fikk sin bekomst, de hadde lagt ned en stor innsats på kjøkkenet i tilberedningen av festmåltidet.

– Vi har fått sponset 50 kilo fisk, og ti kilo hver av lever og rogn. Såpass måtte det være ifølge kokkene, sier Tove Hansen ved Myre kysthotell.

Og gjett om det falt i smak hos pensjonistene, de vel 85 som hadde funnet veien til kysthotellet frydet seg over maten.

– Så herlig! Dette er årets første, det er tradisjon å spise den her under skreifestivalen. Mølje bare må man ha, smiler Odd Lillejord over fatet med vinterens beste spise.