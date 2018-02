Øksnes

– Øksnes kystlag har ikke noe eget kvinnelag. Men de klarer seg ikke uten oss, ler Anne Grethe Bergseng Lange, sammen med Harriet Rognlid Friis.

Det er stappende fult av kafegjester i Løftingen på Sommarøya, og damene på kjøkkenet springer til og fra.

Som varmt hvetebrød

Og heimlaga fiskeboller attpåtil, de er en av ingrediensen som gleder ganger hos lunsjgjester.

Øksnes Kystlag har mange tilhengere, og sørger for å bringe kystkultur med historisk sus inn i Vesterålen skreifestival.

– Oppmøtet i dag har vært kjempebra. Der er mange som er glade i kystlaget og kommer hit. Og mange har også kjøpt med seg mat hjem for å ha til middag. Særlig blodpannekakene er populære, de har gått unna som varmt hvetebrød, sier Harriet Rognlid Friis.

– Så trivelig at folk blir

Ellinor Gustavsen forteller at mange kom i det dørene åpnet fredag, og også lørdag er det åpent hus på Løftingen.

– Det er fullt her, men folk går ikke heim fordi det er så trivelig. Mange av de som kom i ti-halv ellevetiden er her ennå, sier Gustavsen.

Og mens mannfolkene i kystlaget skrur på båtmotorer, sørger damene for tradisjonsmat.

– Vi har stekt blodpannekaker hele formiddagen, og likevel ble det fritt. Vi hadde tatt opp blod så det skulle rekke både til i dag og i morgen, men jammen ble det tomt, sier Ellinor.

– Det er et blodtørstig folkeslag her, humrer Yngve Gustavsen, en av de mange besøkende i kystkafeen.

Marit Rein synes skreifestivalen, med alt av aktiviteter og arrangementer er blitt en flott festival. Hun forteller at kulinarisk aften var en fantastisk opplevelse, og at arrangementet har hatt en enorm nivåheving.

– Nå skulle vi egentlig bare startet en reiselivssatsing inn mot festivalen, sier hun. ‘

Diesel og dunk-dunk

Jan Nilsen og Bjørn Reiertsen, to brødre i ånden er i ferd med å pusse og meisle et solid rustlag av toppen på en motor. Den begynte å få ujevnt, og trengte en overhaling.

Ikke ser de mørkt på det heller, for de har sett det mye verre, forsikrer de to.

– Her har vi utstillingen av motorer og gjør vedlikehold, men selve verkstedet og der vi holder hus er i kjelleren på sykehjemmet, sier Nilsen.

Øksnes Kystlag med sine 80 medlemmer er et stort og vitalt kystslag, og en hard kjerne av om lag 16 av disse gjør at man fortsatt kan høre lyden av en gammel Saab diesel, som puffer rundt i et hjørne, og sørger for en trivelig og umiskjennelig dunk-dunk lyd.

Det tøffes avgårde, på tørt land.

– Vi synes det er artig å vise fram litt historie, sier Jarle Lien.