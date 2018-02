– Skal være fornøyd hvis jeg klarer ei torsketunge

Øksnes

VM i tungeskjæring gikk av stabelen lørdag hos Gunnar Klo AS på Myre, med et stort oppmøte. Trommedamene i Øksnes stod for kaféen, der det selvfølgelig var disket opp med lekre sprøstekte torsketunger.

Sigurd og Sigurd verdensmestre i tungeskjæring VM i tungeskjæring gikk av stabelen hos Gunnar Klo på Myre, til stor jubel og oppmøte.

Flere hundre

Flere hundre var til stede for å overvære begivenheten under Vesterålen skreifestival.

I retroshowet var det flere av kommunens politikere som fikk testet ferdighetene, med på tungeskjæringa var Tore Christiansen (KrF) Knut Haaheim (Ap) Jonny Rindø Johansen (H), Theodor Lind (ØTL) og Ken Ivan Reinholdtsen (Frp).

Konferansier Ruth Vibeke Holm lurte på hvordan de har forberedt seg, og det viser seg at blant politikerne i Øksnes er der noen som har erfaring fra kaikanten, mens andre skar tunger for første gang.

– Jeg kommer fra Tranøy, der er det nok mer vanlig med tungetale, enn torsketunger, ler Tore Kristiansen, som likevel klarte seg brukbart.

Kvass konkurranse

I finalen stilte filmskaper Solveig Melkeraaen med kvass konkurranse mot Ken Ivan Reinholdtsen.

– Jeg har skåret torsketunger før, fra jeg var 6 til jeg var 12 år. Men nå blir jeg jo sliten, ler regissøren bak filmen «Tungeskjærne», som har gått sin seiersgang i mange land.

– Ungene i Oslo elsker den filmen, med Ylva og Tobias og de andre ungene fra Øksnes. Og det synes jeg er skikkelig stas, sier Melkeraaen,

I løpet av to minutter i finalen klarte Ken Ivan Reinholdtsen å skjære imponerende 30 torsketunger, og stakk dermed av med seieren.

– Skal være fornøyd med ei

Ylva Melkeraaen og Tobias Evensen testet ferdighetene, det gjorde også komiker Erlend Osnes.

– Nå blir det å hente fram gamle kunster. Jeg har gjort dette en gang før, men det er veldig lenge siden. Så jeg trenger at dere heier på meg, sa Osnes, som fikk med seg publikum.

Og underveis måtte han medgi at målet var satt relativt lavt.

– Hvis jeg klarer ei brukbar tunge, så skal jeg være fornøyd. Og det tror jeg faktisk at jeg har sikret meg, ler han.

Etter å ha prøvd seg som tungeskjærer var han både fornøyd, og litt støl i fingrene,.

– Det var artig, men rimelig tungt også. Når man har gjort det tidligere, så kommer det tilbake. Men jeg slet en del i starten, sier han.

Lørdag kveld feirer Vesterålen skreifestival seg selv, med et stort fyrverkeri i Myre havn.

Deretter er det duket for festaften til skreiens pris i Øksneshallen, der komiker Erlend Osnes skal sørge for show. Årets skreipris, den aller første i rekken blir også delt ut i løpet av festaften.