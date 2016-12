Anmeldt for å ha knust glass i hodet på festdeltaker

Narvik:

23.59: Det ble meldt om bråk på et av utestedene i Narvik. Ei dørvakt hadde blitt slått til. Politiet dro til stedet og en person hadde blitt vist bort. Kort tid etter kom mannen tilbake. Han ble kjørt hjem av politiet. Han ble så anmeldt for å ikke etterkomme pålegg fra politiet.

0122: Politiet ble varslet om at en person hadde blitt slått i hodet med et glass på et av utestedene i byen. Politiet dro til stedet. En person ble tatt hånd om av ambulanse da han blødde fra et kutt. Mistenkte i saken er anmeldt av politiet.

Sortland:

0322: En mann ble funnet vandrende, sterkt beruset i Sortland sentrum. Mannen i 20-årene ble kjørt hjem av politiet.

Leknes:

03.02: En beruset mann i 30-årene ble anmeldt for å ha oppført seg ufint ovenfor ansatte ved et av utestedene. Han ble anmeldt av politiet.