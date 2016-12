Buss blåste av veien i Lofoten

Uværet skaper problemer i distriktet i dag.

På Laupstad har en buss blåst av veien på E 10, Laupstad. Åtte passasjerer og sjåfør om bord. Ingen skal ha blitt alvorlig skadet og alle skal ha kommet seg ut av bussen ved egen hjelp.

Det er sterke kastevinderp å stedet og bilbergingsfirma har sitt strev med å hente bussen opp fra grøfta.

To passasjerer klager på nakkesmerter etter og er blitt fraktet til legevakt. Et par med spedbarn har også dratt til legevakt for sjekk.