Ida skal løpe maraton for menneskers frihet

Det er et muskathlon, altså en fysisk utfordring der man enten løper, går, sykler eller klatrer, som arrangeres, og Claussen har valgt å løpe maratondistansen på 42 kilometer. Startskuddet for løpet går 19. mai.

- I løpet av muskathlon-uka vil jeg få innblikk i den brutale verden av tvunget sex-slaveri, og lære om de ulike måtene A21 redder kvinner og trener politi og myndigheter. Mange jenter fra Bulgaria blir lurt inn i sexindustrien, og reiser frivillig til Hellas med lovnad om jobb og et bedre liv, sier Claussen i en epost til VOL.

Følger samme rute

Muskathlonet følger denne veien fra Bulgaria til Hellas, og deltakerne krysser grensen i solidaritet med ofrene.

- 27 millioner mennesker er slaver i verden i dag, og da denne realiteten slo meg kjente jeg på en overveldende følelse. Jeg tror mange kjenner på urettferdighet på samme måte som meg - vi vil hjelpe, men vet ikke helt hvordan, sier Claussen.

100.000 kroner

Hun håper nå å samle inn 100.000 kroner til organisasjonen A21. A21 er en veldedig organisasjon som jobber for å avskaffe det moderne slaveriet. Menneskehandel er å utnytte barn, kvinner og menn til å utføre arbeid og tjenester ved bruk av tvang, vold, trusler eller ved å utnytte personens sårbare situasjon.

- Norge er både et destinasjonsland og et transittland for menneskehandel. Flesteparten av ofrene kommer fra Øst-Europa og Nigeria. A21 Norge har en strategisk beliggenhet for å bidra til å øke bevissthet og dermed redusere etterspørsel som hindrer menneskehandel, samt skaffe økonomiske midler til å bidra til å eliminere roten av problemet i opprinnelsesland rundt om i verden.

Organisert kriminalitet

Til vanlig jobber Claussen som politi i Oslo.

- Vi ser bare toppen av isfjellet. Menneskehandel er den raskest voksende kriminaliteten i verden, og det finnes flere slaver i dag enn noen gang i historien. Hvert 30. sekund blir et nytt menneske offer for det moderne slaveri. Menneskehandel øker veksten av organisert kriminalitet, og er overrepresentert når det gjelder prostitusjon, narkotika og svart arbeid.