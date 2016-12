Vil bygge 16-20 små leiligheter i sentrum

Det er snakk om 16-20 leiligheter på 30-40 kvadratmeter.

- Tomtas plassering, overordnet sentralt i byen, samt lokalt ved friområde/sport/lek og med god avstand til eksisterende boliger, gir fine muligheter for fortetting, skriver Sortland boligstiftelse i en henvendelse til Sortland kommune.

Vil utnytte område

Daglig leder ved Sortland boligstiftelse, Roy Helge Bergheim, forteller at mye ligger til rette for å bygge nye enheter i område Søndre Frydenlund allé.

- Vi eier to firemannsboliger som står i hver ende av tomta. Det er et stort område som vi vil utnytte og fortette. I den forbindelse tenker vi at det er plass til et sted mellom 16 og 20 enheter. Foreløpig så er vi i en tankeprosess når det gjelder reguleringen av området, sier Helgheim til VOL.

Toromsleiligheter

Sortland boligstiftelse har utarbeidet en skisse som viser en toetasjes bygning med 20 enheter og 10 parkeringsplasser.

De mener 0,5 parkeringsplass per leilighet er nok med tanke på den korte avstanden til servicetilbud som busstasjon, og barneskole, samt at få av Sortland boligstiftelses leietakere har bil.

- Vi ser for oss mest mindre enheter i form av toromsleiligheter, kanskje med noen treroms i tillegg, sier han.

Lang reguleringstid

Tomta har i dag regulert adkomst via Snorres vei, men Sortland boligstiftelse ønsker adkomst fra Søndre Frydenlund allé.

Bergheim understreker at det kan ta noe tid før prosjektet er fullbyrdet.

- Vår erfaring er at reguleringsprosesser i Sortland kommune tar lang tid. Vi hadde håpet på en oppstart i 2017, men er forberedt på at vi må vente til 2018 og kanskje også året etter, sier han.

Boligstiftelsen ønsker et oppstartmøte der blant annet adkomsten til tomta blir drøftet.

Stadig flere enslige

Ifølge Bergheim går boligbehovet i Sortland litt opp og ned.

- Behovet går litt i bølgedaler. Boligstiftelsen har kjøpt mye i det siste og ser jo tendensen til at det stadig blir behov for litt mindre enheter med ett eller to soverom, til par, enslige eller enslige med barn, sier han.