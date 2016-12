Nok å tenke på for Vesterålskraft

Energikonsernet eies av kommunene Sortland (35 prosent), Bø (35 prosent) og Øksnes (30 prosent). Styret har den siste tiden arbeidet med å revidere eiermeldingen for Vesterålskraft, som synliggjør retning og rammebetingelser for den videre utviklingen av konsernet.

– Etter å ha utredet en mulig fusjon mellom nettselskapene og bredbåndsselskapene i Vesterålskraft og Lofotkraft, har eierne nå sagt nei. Det foregår nå en politisk prosess med å godkjenne en revidert versjon av felles eiermelding for Vesterålskraft, sier Halvard Pettersen, administrerende direktør i Vesterålskraft AS.

Vil pusse opp

Pettersen har, sett bort fra et kortere opphold i fiskerinæringen, jobbet i konsernet siden 2001. Siden 2008 har han vært øverste sjef for selskapet, som i dag har 75 ansatte.

– Vi jobber hver dag med grunnlaget for at det bor folk her: Uten strøm i husan, blir det ingen bosetning eller næringsutvikling her, sier direktøren.

I 1939 ble Vesterålens Kraftlag dannet. Etter flere omorganiseringer av selskapet i tiårene som fulgte satte kraftselskapet opp sitt nåværende bygg i Vesterålsgata 47 i 1968.

– Det er et sterkt behov for å pusse opp bygget utvendig. Vi fant dessverre ikke plass i driftsbudsjettet for neste år til oppussing, men det er snart på tide, sier Pettersen.

Mindre nettinntekter

Morselskapet Vesterålskraft AS har i dag flere datterselskaper som tar for hånd om de ulike virksomhetsområdene i strøm- og bredbånd-konsernet.

La oss starte med nettselskapet. Siden 2005 har Vesterålskraft Nett AS hatt stabile driftsinntekter, men årsresultatet har gått fra 4,7 millioner kroner i pluss i 2006 til et underskudd på 8,1 millioner i 2015.

Drift og vedlikehold av strømnettet er en monopolbasert virksomhet, siden det er samfunnsøkonomisk ulønnsomt å bygge to strømnett innenfor samme område. Dermed har ikke strømkundene anledning til å velge hvilket nettselskap de vil bruke, og nettselskapene er derfor strengt regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE regulerer prisene gjennom å fastsette årlige inntektsrammer for nettselskapene. Målet er at inntektene til nettselskapene over tid skal dekke kostnadene til drift, vedlikehold og reinvestering av nettet.

– NVE bestemmer inntektene for nettselskapet. Inntektene varierer derfor fra år til år, mens kostnadene er stort sett de samme. Jeg vil si at vår klart største utfordring er å tilpasse oss en stadig strammere inntektsreguleringer fra NVE. De belønner selskaper som er effektive i den forstand at de har lave kostnader i forhold til oppgaven. Det fører til at det drives en form for norgesmesterskap blant nettselskapene.

Pettersen tror NVE og Olje- og energidepartementet mener det er for mange nettselskaper i landet og med denne praksisen vil at nettselskapene skal slå seg sammen til større enheter.

– Mye av vårt distribusjonsnett i Vesterålen som ble bygd på 1940- og 50-tallet, er ikke oppgradert siden den gang. Før eller senere må vi reinvestere i disse nettene, selv om det ikke «lønner seg» med tanke på NVEs reguleringsregime, sier han.

– Heldigvis ser vi både på Sortland og på Myre at det bygges nye boliger og foregår en heftig næringsutvikling. De må selvfølgelig tilkoble seg nettet de også, så der har vi kommende inntekter for nettleie.

Kvitter seg med mølle

Vesterålskraft Produksjon AS ble startet i 1996. Som navnet tilsier, står datterselskapet for produksjonen, i tillegg til kjøp og salg av elektrisk energi, for Vesterålskraft. Selskapet har i dag fire kraftstasjoner. Tre i Djupfjorden og ett i Vangpollen innerst i Sigerfjorden.

– Det første er fra 1930-tallet, det nyeste, eller minst gamle, er fra 1984. På 90-tallet startet vi å reinvesterte i kraftstasjonene, slik at de i dag fungerer godt. At de ligger såpass samlet, gjør at vi styrer og drifter dem kompakt og effektivt, sier Pettersen.

I tillegg har selskapet to fjernvarmeanlegg, ett på Sortland bygd vinteren 2002 og ett på Myre bygd sommeren 2004.

– Den klart største faktoren for inntektsgrunnlaget vårt er kraftprisene, som ser ut til å bli vedvarende lave i årene som kommer.

I Hovden i Bø har også Vesterålskraft ei vindmølle, bygd i august 1991. Vindmølla produserer på et godt år cirka 800.000 KWh, som gir årlig strøm til 40 eneboliger.

– Den er over 25 år gammel, og det er ikke reservedeler å få tak i lenger. Vi kan derfor ikke bruke den lenger om den trenger flere reparasjoner. Det er nært forestående at vi demonterer den, om det da ikke er noen som vil overta den for en akseptabel pris.

Vindsalg

I november kom nyheten om at Vesterålskraft Vind AS og Nordkraft selger Ånstadblåheia vindpark til finske Fortum.

– Vesterålskraft Vind ble startet opp i 2004 med formål å utvikle prosjekter innenfor vind- og småkraft. Nå har vi solgt oss ut av Vesterålskraft Vind AS, men som nettselskap får vi et kundeforhold til vindparken, sier Pettersen.

Han sier at vindparken er viktig for strømberedskapen i Vesterålen.

– Av årsforbruket i konsesjonsområdet vårt er bare 16 prosent kortreist energi, resten av kraften blir importert. I Lofoten og Vesterålen som region er egenproduksjonen enda lavere – på 12-13 prosent. Med vindparken får vi bedre forsyningssikkerhet, sier han og utdyper:

– For femti år siden var vi selvforsynte på strøm. Med stadig større befolkning og større strømforbruk blir gapet stadig større mellom kraftbehovet og produksjonen. Da er det gledelig med en stor vindpark slik at vi beredskapsmessig blir mindre sårbare. Byggefasen og driftsfasen vil også gi inntekter fra kjøp av varer og tjenester i Sortland, og det vil trolig også gi betydelig inntekter fra eiendomsskatt.

I tillegg til Ånstadblåheia vindpark har Vesterålskraft Vind AS jobbet med planene om et småkraftverk i Tverrelva, ved grensen mellom Kvæfjord og Sortland. NVE ga konsesjon til prosjektet i 2013.

– Vi har valgt å vente med å sette i gang. Det er lave kraftpriser nå, og det er en forutsetning at det må være lønnsomt å bygge dette. Men skal den bygges, må vi starte innen 2020, da grønne sertifikat utgår for parken. Det er enda ikke besluttet om kraftstasjonen blir realisert, sier Pettersen.

Bredbåndssuksess

Selskapet Vesterålskraft Bredbånd AS ble etablert høsten 2005 og er konsernets store inntektskilde.

– I starten konkurrerte vi med Telenor og et par lokale radiobaserte selskaper, blant andre Andøy-selskapet Totalnett, som fortsatt er i drift. Bredbånd har for oss vært et satsningsområde som har godt bra siden starten, og vi har hele tiden klart å utvikle oss og tilby tidsriktig innholdstjeneste. Vi har i dag 4.200 bredbåndskunder og baserer oss nå kun fiber, sier Pettersen.

Vesterålskraft Bredbånd omsatte i fjor for 39,7 millioner kroner, nær en firedobling siden 2006. Det ga 7,3 millioner kroner i pluss.

– Vi har lenge hatt en god økonomi i bredbåndsselskapet, siden vi har hatt fokus på å selge før vi har bygd ut, kommenterer direktøren.

Nytt salgssenter

Vesterålskraft Strøm AS ble stiftet i januar 2010 da konsernet skulle starte med kraftomsetning. I fjor hadde datterselskapet en omsetning på 34,5 millioner kroner, mot 20,4 millioner i stiftelsesåret. Årsresultatet endte i fjor på 1,9 millioner i pluss.

– Vi hadde null kunder da vi startet datterselskapet i april 2010, og nå har vi 6.200 kunder. Vi har en betydelig større andel privatkunder enn bedrifter. Sistnevnte kundegruppe er et tøffere marked å komme inn på.

Men konsernet ønsker å få enda flere kunder. I høst startet Vesterålskraft opp et helt nytt salgssenter, som i dag har ti ansatte.

– Det er den største nysatsingen vår. Da Vardia bebudet at de skulle stoppe virksomheten sin på Sortland, så vi muligheten til å ta over mye kompetanse innenfor telefonsalg. Vi har hatt planer om et salgssenter en tid, men hadde det ikke vært for nedleggelsen, hadde vi nok ventet litt til med å realisere planene. Det gjelder å ta muligheten når den byr seg.

– Hvordan har det gått?

– De første par månedene gikk litt tregt på grunn av innlæring av systemet og bransjen. Det har vist seg at det er stor forskjell på å selge strøm og forsikring. Nå som de ansatte er blitt varmere i trøya, har det gått betydelig bedre, sier direktøren.

Han sier selskapet ikke har fått økonomisk støtte fra kommunen eller fylkeskommunen for å ta over de etter hvert jobbløse ansatte.

– Nei, og vi har ambisjoner om å være offensive. Vi må det, skal vi ha en fremtid innenfor denne delen av bransjen. Vi sikter oss særlig inn på utflyttede vesterålinger. Forbrukere kjøper lettere strøm fra et selskap fra et område de har tilhørighet til, uansett hvor de bor i dag, mener han.

Omvelting

Pettersen sier satsingen spesielt bunner i at alle de 2,7 millioner strømabonnentene i Norge skal få en automatisk strømmåler innen 2019. Måleren skal overvåke og automatisk rapportere strømforbruket, helt ned på timenivå, til nettselskapene.

– Alle strømselskaper er pålagt å bli med på dette. Det gjør at den landsomfattende konkurransen innenfor strømsalg blir større, men det fører også til at det blir en digitalisering av en ellers traust og analog bransje. Nå tar vi steget inn i den digitale tidsalder.

Teknisk Ukeblad skriver at systemet gjør at forbrukerne kan koble til et utall tilleggsfunksjoner. Men for å få det, må nettselskapene velge avanserte nok målere, og det er det opp til nettselskapene selv å avgjøre.

– Vi må forberede oss på dette om vi ikke skal få utradert kundemassen av de store, offensive selskapene. Kvaliteten på strømmen er jo den samme. 1 kW strøm er lik uansett hvilket selskap du kjøper den fra. Da er prisen, at du får en samlet faktura, velfungerende kampanjer og gode tilleggsfunksjoner avgjørende for hvem kundene velger, sier han og oppsummerer til slutt den totale utviklingen for konsernet.

– Når det gjelder strøm og bredbånd, har vi levert solid de siste årene, både når det gjelder inntekter og årsresultat. Og det må vi. Det er en forutsetning for konsernets eksistens at de tre kommunene som eier oss, kan ta ut utbytte hvert år. Et utbytte de har behov for i sine slunkne kommunekasser.