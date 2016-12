Duracellkaninen Steinar

Det regner tungt på sortland. Jeg er på tur til Kystvaktbasen på Sortland for å møte Steinar Henriksen. Jeg går inn den massive blåe jernporten og blir møtt av Steinar i vaktbua. Han er lang, slank og møter meg med et fast håndtrykk. Han er ikledd Kystvaktas uniform. Jeg kjenner jeg strammer meg selv litt opp i møtet med han. Møtet med uniformer kan fort ha en slik effekt på en. Vi henter oss litt kaffe og begir oss inn på et møterom.

Det jeg har hørt om Steinar fra andre er at han er en enormt pålitelig kar. En som ikke har noen skjelett i skapet, ingen mørke sider.

– Hvem har sagt det? sier han og ler før han fortsetter:

– Nei, det er vel kanskje noe i det. Når jeg tenker meg om har jeg vel ingen mørke hemmeligheter, men man kan jo selvfølgelig ikke være god på alt mulig. Må jo bare erkjenne at jeg er elendig å gå i butikker og på kafèbesøk, og jeg leser omntrent aldri bøker. De to førstnevnte har jeg ikke til hensikt å gjøre noe med, men jeg skal prøve å bli flinkere til å lese bøker.

Steinar har et rykte på seg som en standhaftig og ordentlig fyr. Inntrykket jeg har fått beskrevet i prat om han med andre blir ikke svekket av førsteinntrykket.

Ifølge flere er han også en liten magiker når det kommer til oppussing. Flere har påpekt at han under påbygging til huset på Holand maktet dette uten at det omtrent ble lagt merke til av naboene. Aldri lå det materiale utenfor huset, aldri var det rot på plena. Huset vokste tilsynelatende bare av seg selv.

– Jeg er litt sånn at jeg må ha orden i rotet. Så vil jeg gjerne bli ferdig med ting. Jeg er ikke så glad i oppussing og slikt, men når jeg først gjør det legger jeg hammeren vekk først når jeg er helt ferdig. Jeg orker ikke gå oppi rot og oppussing over lengre tid, forklarer 48-åringen.

På spørsmål om denne strukturen har noe med hans karriere i Forsvaret, svarer han:

– Nei, jeg tror det er mer en grunnleggende egenskap som ligger i meg. Forsvaret er jo en organisasjon med et veldig byråkratisk og stivt system. Så noe kan jeg ha tilegnet med. Når det er sagt har min karriere i forsvaret stort sett vært i Kystvakta. Her har jeg egentlig mer kontakt med det sivile enn jeg har Forsvaret, så påvirkningen på min person tror jeg er minimal, sier han.

Kleiva

Steinar vokste opp på Kleiva og er oppvokst i huset han nå eier sammen med kona på Holand. Oppveksten på Kleiva var preget av frihet og frivillighet. Han var aktiv i fotball og engasjementet fra voksenpersoner i livet hans fra en tidlig alder har vært med å forme han til den han er i dag.

– Som barn på Kleiva opplevde jeg et voldsomt engasjement fra voksne til aktiviteter for oss unge. Medlemmer av bygdesamfunnet brukte alvorlig mye tid på meg og min generasjon. Det er kanskje grunnen til at jeg bruker mye av min tid på å tilrettelegge aktiviteter for barn og unge i dag, sier han.

Steinar er nestleder i Sortland- og omegn skiblubb, leder og trener i Ajaks, en av drivkraftene bak Kleivarevyen, og trener og lagleder for Sortland ILs gutter 19-lag.

Totalt sett kalkulerer Steinar med at 90 prosent av fritida hans går til disse aktivitetene.

– Om jeg har en mørk side, så er det vel det at jeg bruker mer tid på andre enn det å ta det med ro og være med familien. Det kan selvsagt være utfordrende til tider, innrømmer han.

– Det er jo minusregnskapet mange fokuserer på når de velger ikke å engasjere seg i frivillig arbeid. Du får ikke den tida med egen familie som kanskje enkelte forventer. Oppgaver i hjemmet må vente. Jeg prioriterer ikke mine egne treningsturer og deltagelse på arrangement som jeg ellers kunne tenke meg å delta på. Jeg tenker at arrangmenter som for eksempel Birken, får jeg heller delta på når jeg får bedre tid. Jeg har forresten gått den en gang. Men siste året har det kanskje blitt i overkant mye med at jeg også ble leder i Ajaks. Men samtidig så vet jeg at dette er en periode av livet. Engasjementet mitt i fotball og ski kommer hovedsaklig av at barna mine er involvert i det. Da er det naturlig å involvere seg for å følge dem opp.

-Privilegert

Men selv om mange nok ville fokusert på de negative konsekvensene av et slikt engasjement på så mange plan, velger Steinar å se annerledes på det. Det er også et plussregnskap

– Jeg er jo privilegert. Det er en særdeles god følelse å få til noe sammen med andre. Siden jeg flyttet hit i 99 har jeg jobbet med veldig mange barn og unge. Flere av disse begynner etterhvert å bli voksne og får familie. Engasjementet har gjort at man har bygd seg opp et stort nettverk. Det er nesten sånn at uansett når jeg passerer Sortland sentrum, så er det alltid ungdommer som vinker og gir seg til kjenne. Det er et privilegium å ha et sånt kontaktnettverk. Så det er ikke bare slik at en blir tygd og utspyttet. Det gir meg noe. Det gir meg energi og jeg trives med det jeg gjør.

Jobben

Utenfor vinduet på basen har det blitt mørkere og regnet fortsetter å plaske ned. På kaia ligger et kystvaktskip. Det er disse skipene som har vært Steinars virke i store deler av arbeidslivet.

Men da han som 19-åring dro inn til førstegangstjeneste var det lite som tydet på en militær karriere. Steinar ville nemlig inn på Norges Tekniske Høgskole i Trondheim og bli sivilingeniør. Men det som skulle bli ett år med førstegangstjeneste ble til ett års befalsskole i Horten med påfølgende pliktår.

– Det å ta noen måneder ekstra var ikke noe problem. Fordelen var så store at det ikke var et vanskelig valg, forteller han.

Men etter to år i forsvaret og førstegangstjeneste kom tilbudet om å fortsette. Steinar var 21 år og fikk tilbud om tre år med ingeniørutdannelse med ett påfølgende år med påbygging ved Sjøkrigsskolen – alt på forsvarets regning. Men det var en hake. De tre årene på sivil skole ville føre til seks pliktår. Dermed ville Steinar passere 30 før han ville være ferdig med plikttjenesten.

– Ni år virket som uendelig mye å binde seg til da jeg var 21 år. Det var et vanskelig valg der og da. Til slutt så jeg på fordelene og takket ja.

Det førte til tre år i sivil i Trondheim før han etter det dro til Sjøkrigsskolen i Bergen før han mønstret om bord på kystvaktskipet KV ”Senja” som elektrooffiser. Det førte til at han hadde Sortland som base, men virkeområdet var over hele kysten og områdene rundt Svalbard.

Etter 2,5 år om bord bar det tilbake til Horten og et virke som instruktør ved en Sjøforsvarets skoler, deretter videre til Bergen som følge av omorganisering i forsvaret.

Da pliktårene var ferdig sto han ovenfor et nytt valg.

Nordover

Steinar traff kona Siv på førsteåret på videregående skole på Sortland. Siden den gang har de holdt sammen og fått tre sønner som i dag er 10, 16 og 19 år gamle. I tida da de begge studerte traff de hverandre sporadisk. Etter skolegangen fikk de mer tid sammen og de flyttet sammen til Bergen på midten av 90-tallet.

Da pliktårene i Forsvaret var over i 97 fikk Steinar et valg. Han fikk nemlig tilbud om tre år på Sortland på kystvaktbasen. På denne tida var det en beordringssituasjon i Forsvaret som gjorde at stasjonering var tidsbegrenset . At tilbudet fra Sortland bare baserte seg på tre år gjorde at Steinar gjorde et valg.

– Vi hadde akkurat fått den første arvingen og tenkte at om vi skulle flytte oppover trengte vi en forvissing om at det skulle være flere år. Dermed takket jeg nei, sier han.

Han søkte permisjon fra Forsvaret og fikk jobb i privat sektor i selskapet ABB på gassanlegget på Kollsnes.

Oppholdet i det sivile var en positiv opplevelse for han, men etterhvert ble beordringssytemet i Forsvaret endret. I 1999 fikk Steinar nytt tilbud om stilling i kystvakta, denne gangen på ubestemt tid. Dermed dro han og familien nordover.

– Nærhet til familen var et tung argument for å flytte nordover, i tillegg til at vi begge fikk jobber vi ønsket.

Nå jobber han som teknisk sjef i kystvakten, med hovedansvar for teknisk drift av fartøyene.

Trusler

I fjellene som omkranser kystvaktbasen ligger skodda tjukk og lav. Og de mørke skyene har ligget lavt over basen det siste året med trusler om nedleggelse og flytting. Steinar er en av de som har tatt dette med stor ro.

– Vi som jobber her er ganske herdet. Vi har opplevd dette før, sier han.

Sist var på begynnelsen av 2000-tallet. Da var basen nesten nedlagt og snippesken pakket. I siste liten bestemte imidlertid Stortinget å bevare basen.

– Den gang var det på håret. Denne gangen har jeg hele tiden tenkt at basen her blir værende. Det er jo ikke endelig besluttet, men nå skal det nesten et jordskjelv til for at basen ikke skal bli værende her på Sortland.

Veggen

Så jobben er sikker, kan det virke som i alle fall. Så var det denne fritida, som i Steinars tilfelle kanskje ikke er så mye fritid i ordets rette forstand. Hovedpersonen selv mener at det å ha et tett program på fritida har vært med å gjøre han mer effektiv på jobb.

– Om jeg visste jeg ikke hadde den treningen eller det møtet klokken fem på onsdagen, så kunne det kanskje vært lettere å bli sittende igjen på jobben. Nå vet jeg at jeg må være effektiv for å bli ferdig med dagens gjøremål, sier han.

Han er heller ikke redd for å møte veggen.

– Det fins jo de som gjør det. Som nevnt har det kanskje vært i overkant mye det siste året, men jeg føler at det å ha mye variert å gjøre og det at jeg trives med det jeg gjør fører til at jeg klarer å unngå at det blir for mye. Jeg tenker det heller gir meg energi, sier han.

Revymann

Steinar har siden han flyttet hjem igjen vært en av drivkreftene bak Kleivarevyen. Det falt ikke naturlig.

– Jeg hadde ikke trodd jeg skulle bli revymann. Det er jo Terje Hjelle og Nils Skjørholm som er de med revybakgrunn. Jeg ble bare med dem, sier han.

For trioen Henriksen, Hjelle og Skjørholm var med å starte revyen for 13-14 år siden. Bakgrunnen var at bygdehuset på Kleiva slet økonomisk. Dermed ble Kleivadagan født og første revy satt opp. Siden den gang har man noen uker i mars satt alle kluter til for å lage revy. For ifølge Henriksen er dette rakettproduksjon.

– Det her er ikke noe helårsprosjekt. Jeg, Terje og Nils møtes tre-fire uker før premieren og skriver tekster litt sammen og litt hver for oss. Så møter vi ensemblet søndagen før forestilling og deler ut tekster. Så øver vi uka igjennom med generalprøve på fredag før vi kjører to forestillinger på lørdag.

Han legger ikke skjul på at dette er en særs hektisk periode.

– Det er en periode hvor en egentlig må legge vekk det meste andre. Hvert år tenker jeg litt sånn ”Å nei, vi er der ja”, men når en kommer inn i det er det kjempeartig. Å se det en skriver ned bli til noe på scena er fantastisk artig, sier han.

Også neste år blir det revy. Nå er fotballsesongen på hell og skisesongen er i anmarsj. Eldstesønnen har vært aktiv skiløper, så det har vært naturlig å delta der. Nå er han i militæret. Så allerede kommende vinter vil det nok blitt noe mindre tid i smørebua. Er han da noen gang klar for å steppe tilbake og ta seg en tur på hytta ei helg?

– Jeg må si jeg nok ikke er skapt for å sitte i ro og slappe av på hytta eller i campingvogna. Jeg liker å ha noe å henge fingrene i. Engasjert i bygda, i fritidsaktiviteter med barna mine og det å bidra vil jeg nok alltid gjøre. Men kanskje ikke riktig så mye som i dag.

Så får vi se da, Steinar, hva som blir fasit.