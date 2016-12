– Det er ikke aktivitet vi driver med. Det er arbeid.

Denne saken sto på trykk i SortlandsAvisa 10. november 2016.

Høsten har noe motvillig sluppet taket, og rimfrosten har farget landskapet hvitt. Den gamle prestegården varmer seg i morgensola, som så vidt har sneket seg over de ruvende tindene på Hinnøya.

Utsikta fra Sortland Arbeidssenter er upåklagelig, særlig denne novembermorgenen. I kantina sitter gjengen «på saga» og prater over en kopp kaffe.

– Det er kaldt i dag, slår de fast, fortsatt godt innpakka i tykke vinterjakker.

Humør

I fem ulike bygninger på gårdstunet holder vekstbedriften til, blant annet med tilbud om varig tilrettelagt arbeid. Her jobbes det iherdig med et bredt spekter av ting. Bedriften, som eies av Sortland kommune, produserer ved, driver bruktbutikk på den gamle låven, lager sperrebånd til fiskeindustrien og lensetau til NorLense. De driver vaskeri, makulerer, lager de flotteste tekstilprodukter, og leverer fruktkurver til arbeidsplasser rundt om i Vesterålen.

Årlig leverer de så mye som 10.620 kilo frukt. De selger 2.353 sekker med ved, og samler inn 120.000 kilo tøy for Fretex.

Daglig leder Julia Holm er tydelig stolt av gjengen hun har sammen med seg.

– Sykefraværet er ekstremt lite. De begynner vanligvis ikke arbeidsdagen før 08.30, men de første er her én time før. Et par uker ut i ferieavviklingen om sommeren kommer de gjerne innom og forteller hvor mye de gleder seg til å komme tilbake på jobb.

– Arbeidsmoralen og humøret her er veldig, bra legger hun til.

Veteran

I et av byggene finner vi Jeanett Mari Leiknes omgitt av store mengder tauverk. Her knyter hun sperreband som fiskeindustrien bruker til å knyte sammen fisk før den henges på hjell. Jeanett innrømmer at det hun synes er aller artigst, er å levere fruktkasser til kunder.

– Og hva er viktig å huske på da? spør arbeidsleder Ann Merete Eilertsen.

– Å smile! utbryter Jeanett – og setter i tidenes bredeste glis.

I naborommet sitter Frank Harald Thomsen. Han har hatt jobb på Sortland Arbeidssenter siden oppstarten for 26 år siden. Og skal vi tro sjefen, er han aldri borte.

– Nei, jeg kan ikke huske sist gang jeg var syk, sier Frank.

Sjef på vaskeriet

Frank har i sine 26 år på arbeidssenteret jobbet med gårdsbruket, skogbruk og på saga. De siste årene har han drevet vaskeriet. Han viser oss rundt i kritthvit frakk.

– Jeg har sett sjefer og kolleger kommet og gått. Jeg har vært med siden starten, da vi drev gårdsbruk med griser, sau og hønsegård.

Han og arbeidsleder Ann Merete, som har jobbet her like lenge, begynner å mimre.

– Hva har du likt best?

– Å drive med maskiner. Da vi drev med skogproduksjon hadde jeg ansvaret for jernhesten.

Lukta av skog er nå byttet ut med lukta av vaskemiddel. Vanligvis jobber maskinene tungt, når arbeidsdresser fra ulike bedrifter i regionen får seg en sårt trengt vask. I dag er det roligere. Frank skulle gjerne sett at oppdragsmengden økte.

– Flere bedrifter i regionen må kjenne sin besøkelsestid, og vaske lokalt, skyter Julia inn.

Ved av beste sort

Nå som minusgradene gjør sitt inntog, hamrer også vedbestillingene inn. «På saga» er det imidlertid ganske så rolig. Det lukter av deilig bjørk. Magne Hansen står over en sekk og stabler vedkubber. Det største trykket har de om våren, når all vinterveden skal kappes og legges til tørk. Nå er det neste års varmende trestykker som forberedes. Magne har jobbet her siden 2009.

– Vi har et veldig fint miljø her, med mye godt humør, sier han og ler godt med knallrøde kinn.

– Også er det fint at vi kan ha varierte arbeidsoppgaver, sier han. På arbeidssenteret kan de rullere på ulike stasjoner, slik at dagene ikke skal bli for ensformige, og slik at de kan styre ressursene etter etterspørsel på produktene.

Gladlaks på låven

Inne på låven blant et mylder av nips, møbler og glass finner vi Espen Mathiassen, eller gladlaksen, som Julia sier. Han pakker ut vinglass fra en eske og plasserer ut i butikkhyllene. Arbeidssenteret flyttet i fjor høst brukthandelen sin fra sentrum og opp på gården. Håpet er at det skal bli mer liv og røre på tunet.

Ting til butikken får de inn hver eneste dag, så Espen har nok å holde styr på.

– Hender det at det kommer inn ting som du bare må kjøpe selv?

– Ja, sier Espen og kniser.

– Når vi får inn DVDer kan det hende at noen av dem aldri kommer i hyllene før jeg kjøper dem selv, sier han og innrømmer at filmsamlingen hjemme etter hvert har vokst seg rimelig stor.

Espen har jobbet i butikk siden har var 13 år. Men med et opphold på to-tre år.

Da han var 17 år ble han påkjørt i en fotgjengerovergang på Sortland. Han ble hardt skadd, og lå tre uker i koma.

– Jeg måtte lære meg alt på nytt, og satt i rullestol i to år.

Men han peisa på for å komme seg tilbake. De siste årene har han ekspedert kunder i bruktbutikken og vært en solid ambassadør for godt humør.

– Jo da, det er mye godt humør her, sier han – stadig vekk med en ertende kommentar til Julia og arbeidskonsulent Karina Dahl Christensen.

Vil satse

Vi går opp ei gammel tretrapp i låven. Det er småkaldt og høyt under taket. Her oppe, i de gamle høybåsene, er de i full gang med å sortere varer og lage utstillinger. Én bås for julevarer, én for bøker, fritidsutstyr og egenproduserte produkter. 14. november åpner de opp dørene for publikum.

– Vi har brukt det som lager. Nå åpner vi det for kundene, slik at de kan gå inn og handle også her, forteller Julia og Karina.

Sortland Arbeidssenter ligger an til 1,6 millioner kroner i overskudd i år. For neste år hersker det mer spenning, da de har tapt et viktig anbud. Arbeidssenteret satser derfor nå for fullt for å nå ut med produktene de allerede har, og på å skaffe seg flere oppdrag og bein å stå på. Blant annet er det en nettbutikk under oppseiling.

– Vi ønsker å satse, og vil være en bedrift som i mange år fremover tilbyr bedrifter og personer det de trenger. Vi ønsker i større grad å være delprodusenter, som vi er for NorLense og fiskeindustrien, med oppgaver som kan ta mye tid for dem, og være viktig arbeid for oss.

– Det gir mening å produsere noe folk trenger, sier hun og legger til:

– For vi driver ikke med aktivitet, men arbeid.

Hun oppfordrer både næringsliv og privatpersoner til å bruke dem mer.

– Vi kan gjøre alt fra å klippe plen til å rense takrenner. Folk må gjerne tenke på oss når de vil ha noe utført, sier hun.

Drømmen, sier Julia, er å få samlet alt og alle i ett bygg. I dag er de spredt i fem.

– Tror du virkelig Sortland kommune noen gang vil gå med på det? spør Espen og ler.