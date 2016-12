Havnet på taket i Kjerringnesdalen

Tirsdag formiddag havnet en bil utfor veien i Kjerringnesdalen. Ifølge politiet havnet bilen på taket. De to om bord kom seg ut av bilen for egen maskin. Bilen fikk små skader, mens ambulansen sjekket de to som var ombord i bilen.

Etter en sjekk viste det seg at de to kom fysisk uskadd fra hendelsen.