Lokal mat med globale tradisjoner

Driver og eier, Khantong Bang, er i full sving for å få ferdig dagens første bestilling, som består av en solid ladning vårruller. Hun beveger seg raskt og effektivt rundt på det vesle kjøkkenet og vet eksakt hva hun skal gjøre. Det røres intenst i gryta. Mais, gulrot, kål og nudler blir etter hvert tilsatt.

– Vårruller er noe av det vi selger mest av, forteller Bang, mens hun fortsetter å tilberede retten.

Ti minutter senere er den i boks, bokstavelig talt.

– Handler om å være tålmodige For halvannet år siden startet Reidar Bang og kona Khantong, thairestaurant på Sortland. Omsetningen var formidabel i starten, men har gått litt opp og ned siden.

Hektisk hverdag

Å jobbe på et takeaway-kjøkken kan være krevende, og ikke minst hektisk. Noen ganger tikker det inn flere bestillinger på en gang. Da kan det raskt hope seg opp. Uavhengig av hvor mange bestillinger som kommer, har Khantong et fast prinsipp hun alltid følger. Hun gjør alltid ferdig en rett før hun begynner på en ny.

– Det er en organisert måte å gjøre det på. Da kan jeg rydde opp og gjøre klart for en ny runde. Ved å gjøre det slik, slipper vi også rester, noe vi ikke er interessert i, sier hun.

Mens driveren er i aktivitet på kjøkkenet, tar Sortlandsavisa selve restauranten nærmere i øyesyn. Den er diskret og forholdsvis minimalistisk. I lokalet står det plassert fem-seks bord. På ene veggen henger alle menyene, med bilde, slik at kundene får et visuelt inntrykk av maten. På andre veggen står det et par statuer og thailandske effekter, sannsynligvis for å gi en liten smak av Thailand. I andre enden står selve disken, i det som er et pent og fint organisert lokale. Men er det litt trangt? Ut av det hvite forhenget kommer Khantong Bang. Hun bekrefter at det noen ganger er litt trangt å jobbe der, særlig på kjøkkenet.

Sliten av wok

Bang har fått et lite avbrekk i matlagingen, og kommer ut fra det hvite forhenget. At det er mindre å gjøre første halvdel av dagen er et gjennomgående mønster.

– Det kommer en og annen bestilling på formiddagen. Men det er først når folk er ferdig på arbeid og utover kvelden at det er mest hektisk. I helgene går det ofte i ett, særlig fra lørdag og søndag ettermiddag. Da kan det være mange innom på en gang.

Hun legger ikke skjul på at dagene kan bli lange. Arbeidstiden går fra 11 til 23, bortsett fra mandager, da restauranten holder stengt.

– Det er sjelden jeg får tid til å ta fri, sier hun.

Får hjelp av sønnen

Bang er ikke den eneste arbeidskraften i kjøkkenet. Sønnen, Santiphap Aalia, er også en del av staben, eller familiebedriften. Han starter på jobb noen timer senere og bidrar til at ettermiddags- og kveldsøkta blir enda mer effektiv. Selv synes unggutten det er givende å jobbe der.

– Jeg liker meg. Noen ganger er det mer å gjøre enn andre, men slik vil det alltid være, sier han.

Siden han er ungdom selv, er det naturlig å spørre om han har merket seg noen spesielle preferanser hos vesterålske ungdommer.

– Det går mye i vårrull. Middag er det derimot ikke så mange ungdommer som bestiller. De ønsker nok å gjøre det enkelt, smiler han.

Populært krydder

Hva er det egentlig med thailandsk mat som fenger folk i Sortland og omegn? Har rettene et særpreg som får smaksløkene på vesterålske tunger til å eksplodere? Selv har Khantong gjort seg noen tanker om hvorfor denne maten har falt såpass i smak.

– Jeg tror det handler mye om smaken. Vi bruker for eksempel mye chilisaus i den thailandsk maten, noe mange av kundene liker veldig godt. Stadig flere etterspør det, og har blitt vant til det. Enkelte tror nok fortsatt at chilisausen tar bort smaken, men slik er det ikke. I Thailand bruker vi chili på nesten all mat. Det smaker ikke like godt uten.

Khantong Bang tror nettopp at det sterke krydderet er en av hovedårsakene til at mange, både vesterålinger og nordmenn, liker thailandsk mat. Hun har også merket seg at det er visse variasjoner mellom hva kvinner og menn foretrekker.

– Det er selvsagt vanskelig å være helt bastant, men et visst mønster har jeg merket meg. Menn bestiller ofte retten Phad Prick, som består av stekt kjøtt med chili og løk i østerssaus. Kvinner, på sin side, bestiller for eksempel stekt kyllingfilet med cashewnøtter, chili paste, svart soyasaus og grønnsaker, opplyser hun.

Mer spicy enn kinamat

Fornøyd med maten er også Mona Johannessen. Hun er en av restaurantens faste kunder. Hun er innom da Sortlandsavisa er til stede - for å bestille middag.

– Det er fint å komme hit for å kjøpe mat. Jeg synes thaimat er mer spicy enn kinamat. Maten er variert og fins i mange varianter. Vårruller synes jeg er veldig godt. Selv lager jeg en del thaimat med kylling, i wokform. Jeg har dessuten en svigersøster fra Thailand, og er derfor vant med den type mat, sier hun, før hun får maten servert i hendene og forsvinner ut av lokalet.

Bra marked

Restauranten åpnet for to år siden. Det var Khantong Bang og mannen Reidar som startet foretaket. Ideen om å starte opp egen restaurant kom naturlig. Etter flere år med salg av thaimat fra vogn, begynte ideen om å starte opp egen restaurant å plante seg.

– Det var en naturlig tanke. Hvorfor ikke? Salget gikk bra, og vi tenkte at det kunne være marked for å starte opp en takeaway-restaurant på Sortland. Forutsetningen var selvsagt at vi fant et passende lokale, noe vi gjorde. Hadde vi ikke gjort det, ville vi nok fortsatt med å selge fra vognen. I begynnelsen gikk det forholdsvis tregt, men det har tatt seg opp sakte, men sikkert. Nå går bedriften rundt med grei margin, slik at vi kan kalle det en arbeidsplass, sier Reidar Bang, som bor i Kongsvik.

Han er innom Sortland et par ganger i uka for å hjelpe til med diverse. I tillegg er det han som henter og kjører matvarene fra Nordnorsk engros til Sortland.

– Må være tålmodig

Bang har hele tiden vært klar på at de ønsker å bygge bedriften stein for stein, og dermed unngå å ta unødige sjanser.

– Det handler først og fremst om å være tålmodig og å fortsette å lage god mat. Vi har fortsatt bare holdt på i ett år og fire måneder. Jeg tror det kommer etter hvert, sa han til Sortlandsavisa i mars i år. Et drøyt halvår senere mener han det samme.

– Vi får stadig flere kunder, der mange av dem begynner å bli faste. Det synes vi er hyggelig. Jeg synes definitivt dette går rette veien, sier han.

Tenker større

Ifølge Reidar Bang har Thai Easy Take Away kommet inn på et godt spor. At de en gang velger å gå ut av sporet for å ekspandere, er ikke noe han utelukker. For i likhet med kona er han klar over at lokalene noen ganger kan bli i minste laget.

– Det er trangt på kjøkkenet og det kan bli trangt inne i selve butikken. Særlig når det er mye folk. Ideelt sett skulle vi hatt bedre plass og en plassering som var enda litt mer sentrumsnært. Samtidig er det ikke gjort i en håndvending å skifte lokale. Leieprisene på Sortland er høye, og vi må være sikker på at det er forsvarlig økonomisk dersom vi flytter. Kundegrunnlaget må nok bli noe større, sier han.

Hva så med tallet på ansatte? Kan det være aktuelt å hyre inn flere hender?

– Per i dag går det bra med to ansatte, men kanskje staben øker senere. I første omgang blir det nok mer aktuelt å ansette noen i sommermånedene. Vi får se. Vi styrer uansett etter visjonen om at vi fortsatt skal skynde oss langsomt, slår Reidar Bang fast.

