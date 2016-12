Det er kommet melding om at noen har "mistet" en maskinhenger på Fv 82 rett sør for Sortland sentrum retning Stokmarknes. Dette melder politiet på Twitter som et obs for bilister.

Etter å ha kjørt strekningen fant ikke politiet noen maskinhenger. De traff en traktor med maskinheger på, men ingen løpsk henger. Saken anses dermed som avsluttet.