- Mennesker burde smile mer. Vi blir så mye vakrere da.

– Jeg vet ikke om jeg burde sagt ja til dette, sier Unni Glad. Hun har, sammen med Sortlandsavisas journalist, plassert seg oppe på galleriet i Kulturfabrikken. Inne på kontoret kunne vi ikke være, fordi der stadig kommer folk innom.

– Det kan være fullt kjør fra morgen til ettermiddag. Mange kommer innom, både med ærender eller bare for å prate. Jeg liker det, men det er ikke alltid jeg får gjort like mye, sier hun.

Glad er Frivilligsentralens første og foreløpig eneste daglige leder, en stilling hun er komfortabel med, men som hun slett ikke vil klamre seg til. Mer om det etter hvert.

Barndomsidyll

Oppveksten fant sted i Blokken. Der vokste Unni Glad opp i en tregenerasjonsbolig på 50- og 60-tallet, sammen med foreldrene og to søsken, samt besteforeldre, onkel, tante og søskenbarn. Barndommen var preget av lek moro og stadig aktivitet i naturskjønne omgivelser. Noe slaraffenliv var det likevel ikke. Det ble stilt krav.

– Jeg lærte tidlig å måtte jobbe og var vant til at pappa arbeidet på skipsverftet i Blokken. Mamma var hjemmeværende. Vi søsknene ble satt til en rekke oppgaver fra tidlig av, som å delta på høymarka og på torvhaugen. Arbeidslysten og viljen til å stå på har jeg tatt med meg videre, smiler hun.

De første feriene ble lagt til hytta i Blokkendalen, som fortsatt er familiens eldorado. Her lærte Unni tidlig å ro, kjøre påhengsmotor og sette garn og fiske.

– Vi hadde en fantastisk barndom. Samfunnet var så raust og inkluderende. Vi hadde åpent hus og det var stadig mye folk innom i alle aldre. Gjestfriheten var så stor. På den måten ble jeg sosial og glad i mennesker.

Traumatisk opplevelse

Helt idyllfri var barndommen likevel ikke. En hendelse har brent seg fast i minne. I forbindelse med et stillasarbeid ble den eldste broren hennes hardt skadet da han ramlet ned flere meter, rett på steingrunn. Han ble hardt skadet og måtte ligge 14 dager i koma.

– Det var veldig traumatisk for hele familien. Foreldrene mine ble så preget at jeg måtte ta vare på og lage mat til dem mens han lå i koma. Det var tøft og vanskelig. Heldigvis kom han seg til igjen etter hvert. Men å måtte ta seg av egne foreldre som 16-åring var vanskelig, sier hun ettertenksomt.

Et interessant spørsmål er om denne hendelsen, sammen med alt ansvaret hun ellers fikk, var med på å forme organisasjonsmennesket Unni Glad? Det er ikke utenkelig. Selv mener Glad at mange av barndomsopplevelsene har preget og vært sentrale faktorer for at hun har blitt den hun er.

– Ja, det tror jeg. Kunnskapen og lærdommen fra barndomsårene i Blokken har preget meg. Det var der jeg lærte om livet og ikke minst mennesker, sier hun.

Ville bli sykepleier

Et initiativ som derimot var vanskelig å ta, var avgjørelsen om hvor ferden skulle gå etter ungdomsskolen. Eller det vil si, Unni Glad var skråsikker.

– Jeg ville bli sykepleier.

Faren var av en annen oppfatning.

– «Det duger du ikke til», var det brutale svaret. Han mente jeg ikke var omsorgsfull nok, sier Glad.

Selv om hun var skolelei, endte hun likevel opp på Handelsskolen samme høsten, i 1973. Ett år senere fikk hun jobb i Nordlandsbanken hvor de daglige syslene inkluderte veksling, betaling av regninger og henting av post. Der fikk hun stimulert og ikke minst utviklet evnene sine som organisator.

Etter en periode på lensmannskontoret, startet hun i Vesterålen regionråd, som sekretær for Erik Bugge.

– Mange mener jeg er for pirkete og opptatt av detaljer, noe som nok stemmer. Det ble jeg i regionrådet i forbindelse med at jeg skrev på maskin. Dette var lenge før dataalderen, og ting måtte derfor være rett, sier hun.

Frivilligsentralen

I 1991 startet Unni Glad på det som må kunne sies å være livsverket hennes. Hun syntes jobben hørtes interessant ut, søkte og ble daglig leder for Sortland og Hadsel Frivilligsentral, som det het den gangen. 95 kommuner i Norge søkte om å starte opp sentraler.

– Jeg var med å bygge opp frivilligsentralen i Sortland. Det har vært en eventyrlig reise og må være den mest spennende jobben i byen. Den største forskjellen er at mens vi nesten måtte lette etter ting å gjøre i starten, er det adskillig mer å henge fingrene i nå, sier Glad.

Arbeidsområdene har endret seg noe i løpet av de 25 årene. De første årene var majoriteten av innsatsen rettet mot eldre. Nå handler det også mye om å integrere flyktninger.

– I starten handlet det mye om eldre, og delvis også arbeidsledige og enslige foreldre. Nå jobber vi annerledes og prioriterer flyktninger og eldre. Flyktningene er også en stor ressurs som vi har hatt mye glede av i Sortland, blant annet ved at vi har brukt flere av dem som frivillige ved Lamarka. Til syvende og sist handler arbeidet Frivilligsentralen gjør om møte mellom mennesker.

– Glad i mennesker

Å jobbe ved en frivilligsentral passer ikke for hvem som helst. Ifølge Glad må du være glad i mennesker.

– Du må like folk, være åpen og ha evnen til å motivere. Og så må du selvsagt være i stand til å organisere og ta initiativ, sier hun.

På ungdomsskolen begynte Glad å arrangere hytteturer og karneval. Organisasjonsarbeidet har ballet på seg i voksen alder. I 1981 startet hun i Blokken helselag og er fortsatt aktiv i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Jobben som daglig leder inneholder mye papirarbeid, organisering, utfylling av søknader, telefoner og skriving av eposter. Arbeidsdagen blir ofte lang og streker seg ikke sjelden utover de faste åpningstidene. Noen ganger blir det i meste laget selv for en aktiv kvinne i sin beste alder.

– Jeg har alltid likt å arbeide, samtidig har jeg ikke alltid vært like flink til å ta vare på meg selv. Jeg sier ja til det meste, men man kan ikke si ja til alt. Enkelte mener at jeg tidvis har jobbet for både to og tre personer, sier hun.

Dårlig økonomi

Noen utfordringer har det vært det kvart århundre frivilligsentralen har eksistert. Den største handler om penger.

– Økonomien har vært det største problemet. Etter hvert har vi klart å få en økonomi vi kan leve med, blant annet gjennom flere tilskudd, sier hun.

Å arbeide ved frivilligsentralen fører med seg både sorger og gleder.

– Man møter så mange hyggelige mennesker som man får et nært forhold til, men de samme menneskene blir etter hvert borte. Jeg har vært i mange begravelser, sier hun stille.

Bodde med psykopat

Livet kan være en skjør og tøff reise for de fleste av oss, særlig når det gjelder personlige forhold. Unni Glad har selv gått gjennom skjærsilden. For noen år siden traff hun en sjarmerende og flott mann, men bare på overflaten. Det viste seg at vedkommende hadde en svært mørk og lite hyggelig side.

– Han viste seg å være psykopat. Han gjorde livet mitt til et helvete, noe som har preget meg siden. Jeg sliter fortsatt med ettervirkningene. Det var to av de tøffeste årene i mitt liv. Å komme seg ut var tøft, sier hun alvorlig, og presiserer at hun hadde familie og venner som støttet henne.

At hun nå velger å fortelle om den vanskelige tiden, er for å sette søkelys på noe hun tror flere sliter med.

– Ved å stå fram og fortelle om mine opplevelser, er det kanskje lettere for noen i samme situasjon å søke hjelp, sier hun.

Single

I dag bor hun alene, noe hun trives godt med. Savnet etter den såkalte rette, i den grad slike finnes, eksisterer ikke.

– Jeg klarer meg godt alene og har det veldig fint. Dessuten er jeg i så mye kontakt med folk mesteparten av tiden, og da er det godt å trekke seg tilbake. Når jeg har fri hender det også at jeg slår av telefonen for å være utilgjengelig, sier hun.

Fritiden brukes på ulike sysler, inkludert lesing, hekling, matlaging og tv-titting. Aller størst glede får hun av å gå lange turer i lysløpene i sortlandsmarka.

– Jeg har ikke bil, men det er ikke på grunn av klimaavtalen som noen tror. Det er for å lettere holde seg i form. Visste du forresten at bare 20 prosent av nordmenn er i fysisk aktivitet. Kom deg ut for å gå i stedet for å sitte inne, oppfordrer hun.

Å dokumentere omgivelsene med mobilkamera er også noe hun setter stor pris på.

– Jeg elsker å ta bilder. Når jeg går ute i naturen ser jeg stadig flotte motiver som jeg knipser med mobilen, men når jeg blir pensjonist skal jeg kjøpe et ordentlig kamera. Da blir det andre boller, smiler hun.

Bestemor

Glad har vært gift noen ganger. Med sin første mann fikk hun sønnen Kjetil, som i dag er 35 år gammel og bosatt i Bodø, hvor han jobber som jurist i Brønnøysundregistrene.

– Vi har et godt forhold og treffes så ofte vi kan. Og hver gang vi sees lurer jeg på når jeg skal bli bestemor, men det er selvsagt ikke noe jeg kan gjøre noe med, smiler Glad.

Familien er i det hele tatt svært viktig for henne. Hun har fortsatt begge foreldrene i livet og treffer dem stadig vekk.

– De er veldig spreke og jeg treffer dem stadig vekk. Jeg håper at jeg kan være like sprek om noen år, smiler hun.

Vil ikke holde seg fast

Mange mener at det er vanskelig å se for seg at Frivilligsentralen overleve etter at Unni Glad gir seg. Men det er en tankegang hun ikke vil være med på.

– Nei, slett ikke. Frivilligsentralen kommer til å klare seg godt uten meg, sier hun.

For to uker siden fylte Glad 60 år. Hun føler seg fortsatt ung til sinn, men understreker at hun slett ikke har tenkt å bli ved sin lest i uoverskuelig fremtid.

– Jeg har i hvert fall planer om å være i to år. Hva som skjer etter det vet jeg ikke. Jeg har ikke tenkt å holde meg fast. Jeg har allerede sittet i 25 år, noe som kanskje er for lenge. Men jeg trives så godt og vil gjerne holde på en stund til.

– Viktig å smile

Selv om hun snart er i ferd med å gå inn på livets oppløpsbane, frykter ikke Glad alderdommen. Hun ser faktisk fram til den.

– Å bli eldre er helt naturlig og er derfor noe man må omfavne. Forutsetningen er selvsagt at man får holde seg frisk. Hva livet byr på, vet man aldri. Det består både av oppturer og nedturer. Samtidig blir man styrket som menneske av nedturer. Jeg har flere ganger erfart at det ofte er mer interessant å prate med personer som virkelig har opplevd livets skyggesider.

Glad er i siget og tryller fram mer livsvisdom som hun har opparbeidet seg etter et langt liv.

– Jeg tror at noen nøkkelfaktorer må være på plass for å få et godt liv. Det er viktig at man gjør noe man trives med, og at man har et sosialt miljø utenom jobben. Å være i fysisk aktivitet er også viktig.

– Og så mener jeg vi bør smile mer. Vi blir også mye vakrere når vi smiler, sier Unni Glad, før hun bryter ut i et stort, bredt smil.