Oddmund Finnseth ble overrasket med hyllest-konsert på julaften

Da familien Finnseth var samlet på Sortland julaften visste Oddmund ingenting om at sønnen Eilif hadde gått med en overraskelse i bakhånd et halvt års tid.

- Det hele startet i mars i år. Da snakket jeg og mamma om muligheten for å arrangere en konsert for pappa i anledning hans 60-årsdag, forteller Eilif.

Oddmund har en lang karriere bak seg som musiker og musikklærer ved Sortland videregående skole og Sortland kulturskole.

Eilif spurte Sortland jazz- og viseklubb om de ville være med å bidra. Få måneder etter var en stor konsert allerede spikret-

- Jeg er veldig glad for at jazzklubben ville være med å arrangere. Det gjør alt så mye enklere, sier Eilif om konserten som går av stabelen 11. februar i Blåboksen i Kulturfabrikken på Sortland.

Og med på konserten er ikke hvem som helst. I tillegg til flere av elevene Oddmund har hatt opp gjennom årene som musikklærer, kommer også mange av de musikerne han har samarbeidet med opp gjennom årene.

Med seg har nemlig Eilif fått blant andre Roy Nikolaysen, som er en trompetist i ypperste norgesklasse, gitarist Øystein Norvoll og Asmund Bjørken som er ledende i trekkspill og saksofon. I tillegg kommer mange av Oddmuns sine samarbeidspartnere lokalt – deriblant Steinar Kjeldsens kvartett og Finnseth Kombo i tillegg til mange flere.

Eilif forteller om stor velvillighet da han ringte rundt til artister for å høre om di ville bidra.

- Tilbakemeldingene var «Hvorfor har vi ikke gjort dette før», så det er tydelig at pappa har gjort inntrykk på veldig mange, sier han.

Hovedpersonen selv, Oddmund Finnseth, er rørt over omtanken.

- Det var veldig artig og veldig rørende. Jeg har jo holdt på med musikk i mange år og det å bli satt pris på av sine egne, er veldig spesielt. Mitt motto i alle år har vært å bidra til å gjøre andre så gode som mulig enten det er gjennom å lære de opp eller å bidra på scenen, sier Oddmund.

Til tross for lang planlegging fra sønnens side, hadde Oddmund ikke mistanke om hva som var i gjære.

- Jeg hadde ikke tenkt tanken en gang. Derfor kom dette som en stor og hjertelig overraskelse, sier han.

Eilif forteller om hvorfor han valgte å gå til skrittet å arrangere dette for sin pappa.

- Jeg har vokst opp i nitten år med en halvgæren jazzmusiker til pappa. Jeg har alltid følt meg veldig ulik han og har forsøkt å finne min egen vei musikalsk. Da jeg begynte på videregående og så hvordan han jobbet med elevene fikk jeg en helt ny respekt for han, forteller Eilif.

- Jeg har alltid vært stolt av å være sønnen hans, men da jeg så hvordan han bidro og gav av seg selv, ble jeg enda mer stolt. Det åpenbarte seg rett og slett at pappa brukte mye av sin tid for å hjelpe andre. Enten på søndagskvelder for å hjelpe elever med å forberede seg til tentamen eller å gi telefonnummeret sitt til alle slik at de alltid kan ringe han for hjelp. Han har brukt utallige timer for å få barn, unge og voksne til å lykkes innenfor sin sjanger. Det står det respekt av.

Eilif forteller videre om en mann som setter pris på innsats og ikke fokuserer for mye på resultat.

- Pappa er den eneste som vil bli rørt av at et knippe elever på videregående synger Nordnorsk julesalme halvsurt på ei juleavslutning. Han bryr seg og jeg tenker at denne konserten blir en fin måte for mange å gi noe tilbake til en som har gitt så mye til andre, sier han.

Oddmund Finnseth

Oddmund Jarle Finnseth (født 11. februar 1957) er en norsk jazzmusiker (bass) og pedagog fra Sortland, kjent fra flere innspillinger.

Han er utdannet ved Jazzlinja (NTNU) (1983–86) og ble i studietiden med i Asmund Bjørkens orkester. Senere har han spilt på utgivelser med Bjørn Krokfoss' oktett og Marit Sandviks band Bossa Nordpå (1993–), der han skrev Rannveigs samba (2004). Han var med i en Øystein Norvoll-ledet turne med Randy Johnston i regi av Nordnorsk jazzsenter (2002).

Finnseth er tilknyttet Sortland videregående skole, Heggen videregående skole i Harstad, Sortland Storband, Steinar Kjeldsen kvartett, og var portrettert av Andreas Lunnan (Sølvsuper, NRK radio 2007). Oddmund Finnseth ble i 2015 tildelt Stubøprisen.