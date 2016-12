Fakkeltog i Skoleparken

I Skoleparken på Sortland blir det markering med fakkeltog, gløggservering og fyrverkeri.

– Ta med stjerneskudd og fakkel og bli med, oppfordrer turansvarlig Willy Vestå.

– At Den Norske Turistforening satte familiene i fokus i 2016 passet som hand i hanske til Vesterålen Turlags virksomhet, sier turlederen.

Han håper mange vil finne veien til begivenheten nyttårsaften, som arrangeres i samarbeid med velforeninga Skoleparkens Venner.

– Skoleparken er 17 år nå. Denne byskogen har vært et grønt pustehull for tusenvis av mennesker opp gjennom årene. Vesterålen Turlag arbeider nå med det nye turprogrammet, et program som vil være spekket av flotte friluftsaktiviteter for alle aldersgrupper, lover Vestå.

– For turlaget er det familieår hvert år.