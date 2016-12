Lynet slo ned ved hus i Kjerringvik

Politiet opplyser like før klokken 18 fredag ettermiddag at lynet har slått ned i et hus i Kjerringvik i Eidsfjorden i Sortland.

- Det er ikke brann i huset, og heller ikke meldt om personskade, opplyser politiets operasjonssental.

- Lynet har slått ned i et hus og har forårsaket noe skade, med det har ikke vært noen brann. Det skal lukte svidd fra kontakter, og brannvesenet på Sortland er på stedet for å bistå, opplyser 110-sentralen til VOL.

OPPDATERT: Klokken 18.20 opplyser politiet at lynet ikke har truffet huset direkte, men at det trolig har slått ned i nærheten.

- Nettverkskabler og kontakter er svidd og slått ut i huset, opplyser operasjonssentralen.