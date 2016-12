Legger til rette for flere aktører i Holmen

Holmøy Maritime er i full gang med bygging av sitt nye anlegg i Holmen ved Maurnes i Sortland. Det skal i området tilrettelegges for at konsernet kan utvide sin drift, men også for at andre aktører skal kunne etablere seg der.

Nå er forslag til planprogram lagt ut til høring, med frist til å komme med innspill til 13. januar. Det skriver Bladet Vesterålen lørdag.

Andre aktører

Det skal utarbeides en ny reguleringsplan for området som skal erstatte den gamle, og Hinnstein AS gjør arbeidet på vegne av Holmøy-konsernet i samarbeid med Sortland kommune.

– Holmøy er tiltakshaver på det arealet de eier og det de har avtale om å kjøpe. Mens Sortland kommune er tiltakshaver på nordsida av Holmøys utbygging, hvor det er tanker om å tilrettelegge for eventuelle andre aktører. Da i første rekke innenfor fiskerirelaterte næringer, sier Kenneth Dallager, rådgivende ingeniør hos Hinnstein AS til Bladet Vesterålen.

Lakseslakteri vurderes

Ifølge planen vil området utvides med 70 dekar i landareal i et andre utbyggingstrinn. Holmøy-konsernets område vil da ha en størrelse på 216 dekar inkludert sjøareal som er avsatt til havneformål.

I planen heter det at anlegg som vurderes etablert på dette området er lakseslakteri, dypvannskai og annen fiskerirelatert virksomhet.

I et tredje utbyggngstrinn står Sortland kommune som tiltakshaver. Målet er etablering av er industriområde på 18 dekar med både land- og sjøareal. Anlegg som vurderes etablert er prosessanlegg for sjømatproduksjon, heter det i planen.

Totalt vil reguleringsplanen omfatte et areal på 338 dekar, hvor 120 av disse er landareal.

Målet er å få vedtatt en ferdig reguleringsplan i løpet av oktober 2017.