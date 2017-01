Sortland får stadig flere innvandrere. Totalt, ved årets utgang, er det 840 innbyggere som har bakgrunn fra et annet land. Det er innvandrere og norskfødte barn av innvandrere som er med i tabellen fra Statistisk Sentralbyrå. Antallet har økt med 78 fra 2015 til 2016, som må sies å være en nokså stor økning.

Polen på toppen

Av hensyn til personvernet er det bare land med flere enn tre «representanter» som er med i statistikken. Vi gjør også oppmerksom på at asylsøkere som ennå ikke har fått oppholdstillatelse ikke er registrert som bosatte, poengterer SSB i sin artikkel knyttet til dette temaet.

Ifølge statistikken er det Polen som topper oversikten i Sortland kommune. Det er totalt 99 innvandrere (og norskfødte barn av disse) bosatt her. Videre er det Somalia som blir nestemann på listen, med sine 84 «representanter» i Sortland. Tredjeplassen går til Thailand, som har 57 innbyggere her. Videre på listen følger henholdsvis Litauen og Russland, med henholdsvis 48 og 39 personer. Totalt er det 36 ulike nasjoner som har flere enn tre personer på den lokale listen for Sortland. I tillegg kommer 18 nasjoner som har mellom en og tre representanter i byen.

– Er du flink kan du jobbe hvor som helst

Russiske Marat Burkhasnshin er en av Sortlands mange arbeidsinnvandrere. Han startet opp Vesterålen Bilfolie i 2011. Fem år senere har han tre ansatte og stadig økende omsetning. Målet er å bli både større og bedre.

45-åringen, som kommer fra St. Petersburg i Russland, dukket først opp i Norge for 13 år siden. Nord-Norge og Vesterålen oppdaget han etter først å ha vært på besøk her. Først arbeidet han som billakkerer for Sigurd Pettersen og jobbet senere både i Bodø og på Leknes i Lofoten. Etter hvert ønsket han å stå på egne bein.

– Jeg ønsket å begynne for meg selv og startet først opp enkeltforetak før jeg stiftet et aksjeselskap, forteller han.

Evig bilinteresse

Vesterålen Bilfolie, driver med, som navnet tilsier, foliering og vedlikehold av biler.

– Det går mye i billakkering og utvendig bilpleie. Vi tilbyr også en rekke bilpleieprodukter i butikken, forteller Burkhasnhin.

Bilinteressen har vært der siden barnsbein av. Han har ikke noen spesifikk utdanning innen bilfaget og er en såkalt autodidakt.

– Jeg begynte å interessere meg for biler i ung alder og lærte meg faget på den måten. Opp gjennom årene har jeg også deltatt på en rekke kurs og har fått mye kunnskap. Jeg har tilegnet meg mye erfaring og synes det er den beste måten å lære på, sier han.

Eget lokale

I fjor kjøpte han eget lokale i Vestmarka industriområdet, ved siden av Bil i Nord. I dag er de tre faste ansatte, i tillegg til hans egen sønn, Spartak, som jobber der i helgene når han ikke studerer i Narvik.

– Jeg liker å jobbe her, samtidig tør jeg ikke si noe annet når han er her, sier sønnen.

Kona til innehaveren, Nadezhda, jobber også i bedriften, som regnskapsfører.

– Hun er utdannet revisor og har full kontroll på tallene. Det er nesten en liten familiebedrift dette her, smiler innehaveren.

Utfordrende

Russeren er en av 840 innvandrere som bor i Sortland ved utgangen av 2016 (se egen sak). Russland er foreløpig landet med den sjette største forekomsten av sortlandsinvandrere. Å komme til et fremmed land som arbeidsinnvandrer kan være en utfordring for de aller fleste, inkludert å lære seg et nytt språk. For Burkhashnin var derimot ikke så krevende som man kanskje skulle tro.

– Jeg kunne ikke norsk fra før og gikk heller ikke noe kurs. Likevel synes jeg det gikk greit. Jeg plukket opp litt etter litt og brukte ordbøker aktivt. Etter hvert gikk det seg til, men jeg synes fortsatt ikke jeg er god til å snakke norsk sier han, og får et spørrende blikk av journalisten som mener det motsatte.

– Tror du ikke på meg? Altså, jeg forstår jo det aller meste folk sier, men synes noen ganger det kan være krevende å henge med. Det går for så vidt greit, men jeg har mye å lære og synes som sagt ikke jeg er flink nok, presiserer han.

Fordel å være flink

Apropos det å være flink; For er man det, mener russeren at det lar seg gjøre å jobbe hvor som helst i verden.

– Forskjellen er ikke så stor, i alle fall ikke i min bransje. Selve faget og teknikkene man bruker for å gjennomføre det, er de samme uavhengig av hvor i verden man jobber, sier han, og legger til at han også jobbet i Tyskland en periode.

En faktor som derimot skiller Norge fra Russland, er mentaliteten.

– Folk her er så vennlige og åpne, noe som gjør at det er veldig hyggelig å være her. I Russland er menneskene ofte mer alvorlige, sier han.

Vil bli større

Etter fem års drift har arbeidsinnvandreren stadig nye planer for Vesterålen Bilfolie. Målet er å fortsette å utvikle bedriften, sakte, men sikkert.

– Vi jobber og står på og har veldig mye å gjøre, hele tiden. Målet er å utvikle oss og utvikle kundegrunnlaget vårt. Jeg liker ikke å stå stille og vil hele tiden utvikle både bedriften og meg selv. Vi har også fått mange faste kunder etter hvert som vi vil ta godt vare på, sier han.

At den vesle bedriften får flere hoder, er også noe han streber mot.

– Intensjonen er at vi skal bli flere ansatte en gang i fremtiden. Det er viktig at man ikke står stille, men stadig er i bevegelse, understreker Marat Burkhasnhin.