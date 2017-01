Avslo gatelyshjelp på nytt

I formannskapsmøtet 1. desember stilte Silvia Ovik i Sortland Høyre spørsmål om gatelyssituasjonen i Sjøgata. I orienteringen fra administrasjonen ble det blant annet opplyst om følgende:

«I Sjøgata er 15-20 armatur uten lys. Dette skyldes hovedsakelig mørke pærer, men kostnadene med utskifting av disse gjør at dette må tas neste år.»

Kostnadsfritt

Næringsdrivende Terje Steiro i Terje Steiro Eiendom AS fikk med seg innholdet i orienteringen. 9. desember sendte han en e-post til Sortland kommune og tilbød seg å forskuttere for lysene i Sjøgata. Han ville også forskuttere for manglende gatelys langs kommunens parkeringsplass sør for NAV (i Nordre Frydenlund Alle). Dette vil Steiro gjøre kostnadsfritt frem til 2018.

– Utbedringen for å trygge myke trafikanter kan på en slik måte finne sted allerede nå. I tillegg vil kommunen slippe unna kostnadsstigningen for ett, eventuelt to år, skriver han

Også før jul i fjor sendte Steiro et brev til kommunen der han tilbød seg å forskuttere for gatelys i Sjøgata.

– Sortland vil dermed kunne fremstå som en mer velorganisert by, samtidig som en kan redusere risikoen for unødvendige skader, påpekte Steiro den gang.

– Bektraktes som lån

Silvia Ovik i Sortland Høyre omtaler Steiros tilbud som en god nyhet for alle som ferdes i byen.

– Jeg synes dette er et veldig bra initiativ og regner med at kommunen umiddelbart tar kontakt med Steiro for å inngå en avtale slik at lysene kan repareres. Det ble i orienteringen i formannskapet sagt at det skal ordnes i løpet av neste år. Nå trenger vi ikke vente. Det er mørketid og julehandel. Tilbudet fra Steiro vil øke trafikksikkerheten for alle, sier hun til SortlandsAvisa.

Ovik legger til at hun regner med at ordfører følger dette opp. Men nå har kommunen svart Steiro. Og svaret er, som i fjor, takk, men nei takk.

– Bakgrunnen for kommunes avslag er at en slik forskuttering er å betrakte som et lån. Noe annet er at det også vil bli en forpliktelse for at det må avsettes midler fra driftsbudsjettet for å tilbakebetale forskutteringen i løpet av neste år (eller et annet år), skriver Stig Rasmussen i Sortland kommune i sitt svar til Steiro.

Ikke prioritert i år

I Sjøgata er det 18 gatelyspunkt som er mørke, men dette vil ikke rettes opp med det første.

– Årsaken er sannsynligvis mørke pærer i disse armaturene. Utskifting av pærer ble ikke prioritert i år på grunn av de forholdsvis høye kostnadene dette medfører, og andre steder i kommunen ble prioritert i stedet for Sjøgata, melder Rasmussen.

På grunn av høye kostnader skal det tidligere kun sporadisk ha vært byttet ut mørke pærer i gate.

– Sortland kommune må ta stilling til om det i 2017 skal foretas utskifting av kun mørke pærer eller utbytte av alle pærer. Alternativt må vi vurdere om en hel eller delvis utskifting av armatur i Sjøgata vil være økonomisk forsvarlig sett opp mot eventuelle framtidige besparelser på vedlikehold, skriver Rasmussen.

Han legger til at de tre gatelysstolpene som er ødelagt, foreløpig ikke er planlagt utskiftet i 2017.

Når trolig gatelys-målet

Selv om en del gatelys stadig er mørke, har kommunen nådd sitt mål om 95 prosent lys.

Sortlendinger er opptatt avgatelyssituasjonen.

– Det er stort engasjement. For eksempel var det 12 henvendelser på e-post både i uke 47 og 48. Feil blir også rapportert på telefon, sier Stig Rasmussen i kommunen.

2.850 gatelys

Sortland kommune har et mål om at det skal være lys i 95 prosent av armaturene.

– Det er cirka 2.850 gatelys i Sortland. Med inntil 140 mørke gatelys vil et grovt overslag si at Sortland kommune har minimum 95 prosent av gatelysene i drift idag.

Kartportal funker

I april i 2016 tok Sortland i bruk en kartportal for gatelys.

– Kartportalen ser ut til å fungere godt. I mange henvendelser brukes gatelys-ID på de feilene som blir observert av innbyggerne. Kartet blir oppdatert tre-fireganger per måned.