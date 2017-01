Det første møtet med Vesterålen

Denne saken sto på trykk i SortlandsAvisa 8. desember 2016.

En dag i neste uke lander en familie på seks på Skagen. De har bare siste etappe igjen av en lang og slitsom reise. En kjøretur på 20 minutter på sørpete veier. I et ukjent landskap, i et vinterkaldt og mørkt nord.

Mamma, pappa og fire barn kommer direkte fra en flyktningleir i Midtøsten. De flykter fra en virkelighet få av oss kan forestille seg. Nå står en leilighet og venter på dem. En liten blåmalt by de aldri har hørt om, en ørliten flekk på et kart langt oppi nord, skal bli deres nye hjem.

På flyplassen vil de bli møtt av miljøarbeider Svein G. Flaaten og programveileder Lene Elvstad fra Flyktningetjenesten i Sortland. Med seg har de en sortlending, tidligere flyktning, som snakker familiens språk.

– Det blir veldig spennende, sier Lene til SortlandsAvisa.

Det var også Lene som tok imot sudanske Haron Ismail Daduod Adam på busstasjonen, da han for en måned siden kom til sin nye hjemby fra et asylmottak i Grong.

De ler på vei inn til Voksenopplæringa. Reisen ble litt lenger enn planlagt, da Haron glemte å bytte buss på Fauske. Lene snakker sakte og tydelig på bokmål. Haron forstår det meste. De neste to årene, mens Haron skal gjennom introduksjonsprogrammet, skal de to ha mye kontakt.

Bosatt nærmere 200

Politikerne våre har bestemt at vi hvert år skal hjelpe et visst antall mennesker som har behov for beskyttelse. De siste fem årene har Sortland kommune bosatt 228 mennesker. Fra Afghanistan, Eritrea, Etiopia, Sudan og Somalia. Fra Russland, Nigeria, Kamerun, Guinea og Iran. De siste par årene har det store flertallet vært fra Syria.

Sortland har siden 2010 bosatt 40 barn og unge som kommer uten foreldre eller andre foresatte. De bor sammen i et bofellesskap i det gamle barnehjemmet på Sortland, og ligger under oppvekstetatens ansvar.

Alle de som ikke er enslige mindreårige, bosettes av Flyktningetjenesten. Inkludert familiegjenforeninger har de tatt imot 188 mennesker de siste fem årene.

– Jeg har ikke gått hjem en enste dag etter at jeg begynte i denne jobben uten å være takknemlig for at jeg er født på denne delen av kloden, sier programveileder Lise Halvorsen.

Første møtet

Det er mandag formiddag. Dagen rekker ikke lenger lysne før mørket sniker seg innpå igjen. Ute er det nesten like blått som NAV-bygget vi sitter inni. Flyktningetjenesten har sitt ukentlige teammøte. Med seg har de som vanlig flyktninghelsesøster Heidi Høwe.

Det er denne gjengen som tar imot de nye innbyggerne våre. Som står for det første møtet. Og som hjelper til i etableringsfasen.

– Det første møtet er veldig spennende, og kanskje litt skummelt. Det er noe med å få et ansikt på det navnet du har sett på et papir. Noen kan litt engelsk, andre ingenting. Vi har derfor med oss noen som kan snakke deres eget språk, som kan stå for den helt enkle praten. Det kan være trygt og godt når du er sliten etter en lang reise, sier Line Blix, teamleder i Flyktningetjenesten i Sortland.

Hun minnes en episode, på vei fra flyplassen, hvor en mann – for første gang i nord – kunne holde en liten leksjon om midnattssola. Han hadde nemlig lest seg grundig opp før han kom.

Veileder

Av de åtte årsverkene i Flyktningetjenesten er mange såkalte programveiledere.

Det er vanligvis også Line, men i disse dager vikarierer hun som teamleder. Selv har hun bakgrunn som lærer.

– En programveileder fungerer som en kontaktperson for de som blir bosatt. Alle får hver sin, som følger dem til de er ferdig med et pliktig toårig introduksjonsprogram, forteller Line.

Introduksjonsprogrammet er på fulltid, og helårig, og skal kvalifisere de bosatte. De skal lære norsk, samfunnsfag og rustes til å kunne komme seg ut i arbeid eller videre utdanning.

– Det er vår jobb å møte dem på flyplassen, ta dem med til leiligheten sin og få dem bosatt. Men det er den enkle delen av jobben. Vi hjelper til med alt fra kontrakter til å gå i banken, vi informerer, kartlegger og legger planer sammen med dem. Vi gjør ikke arbeidet for dem, men veileder og koordinerer, sier Line.

Oversikt

For det er ikke like enkelt å komme til et helt nytt land, ganske ulikt sitt eget, og vite hvilke rettigheter og plikter du har. Der skal Line og gjengen hjelpe dem med å manøvrere seg rundt.

– I det sekundet du er bosatt et sted, er du ikke lenger en flyktning. Du er borger på lik linje med alle andre. Men du er borger i et land hvor du gjerne ikke kjenner systemet, sier Line.

Lise Halvorsen sier hun har stor forståelse for at det kan være en utfordring.

– Mange kommer fra land som kanskje ikke har så mange systemer, til Norge som har skjemaer og systemer for alt, og hvor det forventes at du i løpet av kort tid skal ha oversikt. Det går ikke an. Vi som har bodd her hele livet har nesten ikke oversikt selv. Så dette er både en utfordring å lære, men også å lære bort.

Integrering

De siste årene har tallene på antall mennesker vi i Sortland har bosatt økt betraktelig.

Fra en lengre periode med 25 i året til 40 i 2016, 60 i 2017 og 70 i 2018. De aller fleste kommer fra asylmottak rundt om i landet, og får tildelt Sortland som sitt nye hjem av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Noen kommer også som overføringsflyktninger, direkte fra flyktningleirer i utlandet.

Som i mange andre kommuner landet over, er det i Sortland et bredt politisk flertall for å bidra i den prekære flyktningkrisen verden står overfor. Det er et ansvar vi har vært villig til å ta, selv om det vil by på utfordringer i et presset boligmarked, med kapasitet på blant annet Voksenopplæringa, på arbeidsplasser og på integrering. Når det gjelder det siste, mener gjengen rundt bordet at vi alle har et ansvar.

– Det er den største utfordringa vår – å få de ordentlig integrert i samfunnet vårt. At det ikke er vi og dem, men oss. At de føler seg velkommen og blir tatt imot på en OK måte. Det har alle i Sortland ansvar for, ikke bare NAV og helsestasjonen, sier flyktninghelsesøster Heidi.

– Vi som jobber her kan ikke integrere folk fra kontoret. Vi må ha hele lokalsamfunnet med på det, sier Line.

– Og de har selvfølgelig et ansvar for det selv også, sier miljøarbeider Svein.

– Kor e folkan hæn? Det er et spørsmål jeg får fra de aller fleste, sier Heidi.

– Mange er vant til å ha folk rundt seg hele tida. Til å hilse, smile og snakke med folk de møter. Så kommer de hit, hvor vi nærmest ikke ser noe til våre egne naboer engang, sier Heidi.

Arbeidsliv

Alle understreker de at det gjøres mye bra på integreringssida i Sortland, blant annet av Sortland Frivilligsentral og Røde Kors, men at de uformelle møteplassene hvor vi alle kan treffes, mangler.

En svært viktig del av integreringa er også arbeid, noe mange sliter med å få.

– En stor andel av arbeidsplassene på Sortland krever en form for utdanning, og det er noe vi har stort fokus på i Flyktningetjenesten. Vi merker også at det er en økende grad av folk som velger å ta en utdanning, sier Line.

Mange har erfaring, men ikke nødvendigvis papirer på det. Praksisplasser i arbeidslivet er derfor svært verdifullt både for å lære seg språk ,og for å vise hva de kan.

– Det er utrolig mye ressurser som kommer til Sortland. Vi må bare klare å få brukt dem. Det er veldig trist å se resurssterke mennesker flytte herfra fordi de ikke får seg jobb, noe som nylig har skjedd, sier Line.

Kommentarfelt

Flyktningkrisen og strømmen av asylsøkere som kommer til Europa har hardnet til debatten, og mye grums florerer, særlig i sosiale medier.

Line peker på at en kommentar som gjerne går igjen er at flyktningene får alt de peker på. Det sier hun rett og slett ikke er tilfelle.

– Når de blir bosatt, får de en etableringspakke. Vi sørger for at det er en bolig klar med det mest nødvendige, og de får en liten pengesum til å kjøpe seg gardiner, kopper og kar. Når de er i introduksjonsprogrammet er de i et arbeidsforhold og får lønn for det, og må betale husleie, regninger og skatt som oss. Ungene får vanligvis en sykkel, men må låne ski, sier Line.

– Vi snakker om mennesker som ikke kan bo der de kommer fra. Alle vi bosetter har oppholdstillatelse og det er gjort en vurdering om at de har et behov for beskyttelse. Da må vi gi dem det; beskyttelse og muligheter, sier Line.

– Målet med alt vi gjør er at folk skal komme seg ut i arbeid og klare seg selv – akkurat det samme som vi ønsker med våre liv, sier hun.

Kommentarfelt på nett har Line valgt å unngå.

– Jeg blir provosert av å lese, og det handler ofte om mangel på kildekritikk.

Lise er enig.

– Jeg synes det er vont å se. Det er vont at folk kan fremstå så lite medmenneskelig som de gjør i mange av kommentarene på nett. Én enkeltepisode kan brukes for å farge et bilde av alle. 99 prosent av de vi bosetter er jo fantastiske folk, sier Lise.

– Og de er like forskjellige som det vi er forskjellige, skyter Heidi inn.

Line sier hun tror våre nye sambygdinger stort sett blir godt mottatt på Sortland. Hun har i sin tid i Flyktningetjenesten kun fått henvendelse om én ubehagelig situasjon.

– Men det er et stykke fra det å slippe å bli møtt med dårlige holdninger, til å være integrert i samfunnet. Bank på hos naboen, oppfordrer hun.