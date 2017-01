En alt annet enn hårsår lokalpolitiker

Ute laver snøen ned. Jeg er på tur til Mischelas i Sortland sentrum for å treffe Høyre-mann Roar Wessel Olsen. 39-åringen finner jeg sittende innerst i lokalet med en kaffekopp og et nettbrett. Her på kafeen er han en stamgjest. Her ble strategien for valget i 2011 lagt, og det samme med valget i fjor.

– Det er greit å møtes der det er folk. En trenger ikke gjemme seg vekk på et kontor når en skal ha politiske møter. Det å møte folk og være ute bant folk, er en stor del av det å være lokalpolitiker, sier Wessel Olsen.

Roar er født på Tverlandet og bodde sine første år der. Sortland ble hans hjemby først da han var to og et halvt år, men byen har vært hans hjerte nær siden.

Da foreldrene ble skilt da han var 12 år, bodde han en periode på Østlandet med moren. Savnet til Sortland og faren ble imidlertid så stort at han flyttet hjem igjen da han var 13.

Yngst

Politikk blir fort et naturlig samtaleemne når vi skal snakke med Roar. Han har drevet med det i en årrekke, og har ingen planer om å gi seg ennå.

Faktisk så er Roar tidenes yngste kommunestyrerepresentant i Sortland.

– Jeg var 17 år da jeg debuterte i kommunestyret i 1995. Vi var en gjeng med Unge Høyre-folk som året før kuppet nominasjonsmøtet til Høyre og dermed fikk vi flere unge folk inn da. Siden har vi vært et forholdsvis ungt parti i Sortland, sier Roar som forteller at blant gjengen som var med på kuppet var tidligere statssekretær Bård Glad Pedersen.

Roar sitt politiske engasjement startet tidlig. Først med Unge Høyre da han var femten, før det bar inn i kommunepolitikken få år senere.

Han minnes den første tiden i kommunestyret med skrekkblandet fryd.

– Jeg husker det første møtet. Det var litt sånn «Hva i huleste er det jeg har gjort nå», sier han.

Men under vingen til erfarne politikere som Ingolf Markussen, fikk Roar lære mye.

– Jeg var heldig som kom inn i Sortland Høyre. De var flinke til å integrere oss unge og tok vare på oss. Jeg ble også kastet kjapt i ilden. Det var sånn at vi måtte på talerstolen. Så det var bare å hive seg opp dit. I dag ser du mange som sitter i flere perioder uten en eneste gang å ha vært på talerstolen. Jeg tror det å komme seg opp dit tidlig er viktig. Jo lenger tid det tar før du går opp og prøver deg på talerstolen, jo verre er det.

Siden den gang er talerstolen noe Roar er komfortabel med. Han er ikke redd for å flagge sine meninger. Noen ganger kanskje litt for mye.

– Folk har noen ganger påpekt at jeg er så sint på talerstolen. Jeg er ikke sint. Det man ser der er engasjement, sier han.

Han ser på tiden i Høyre på midten av 90-tallet som en viktig del av oppdragelsen hans.

– Det var på mange måter det første møtet mitt med voksenverdenen. Jeg fikk innblikk i hvordan samfunnet var skrudd sammen rett og slett, sier han.

Som ung mann og politiker var det også ting han måtte velge bort.

– En ting var å forholde seg til lover og regler som politiker. En annen var hvordan jeg oppførte meg privat. Jeg måtte tenke meg om to ganger. Jeg tok for eksempel ikke den siste øla på byen. Akkurat det er kanskje noe som flere kunne trengt, spesielt i den alderen. Det som er sikkert, er at det politiske engasjementet mitt farget meg og var med å forme personligheten min, sier han.

Da han ble vernepliktig endte det med at han ble 28 måneder i Forsvaret. Hans frittalenhet og engasjement førte han til topps i tillitsverv. Det førte til blant annet ett år som Hovedtillitsvalgt i Luftforsvaret og dager på kontor i Forsvarsdepartementet.

– Det var ei fantastisk tid hvor jeg lærte mye. Jeg reiste rundt i hele Norge og jobbet som tillitsvalgt og holdt foredrag og kurs, minnes han.

Etter Forsvaret jobbet han med Høyre under valgkampen i 99 i Oslo. Så var han politisk sekretær i Unge Høyre.

I 2001 bar det til Bodø. I tida her fikk han og hans daværende kjæreste sønnen Adrian i 2001. Får år senere flyttet han og den lille familien til Sortland da han fikk tilbud om å overta som sjef på Jernia. Han og samboeren gikk så fra hverandre ikke lenge etter.

Hans nye kjæreste og Roar flyttet i 2008 til Oslo. Rundt samme tid kom sønnen Levion til verden. Etter to år i hovedstaden, som student ved Menighetsfakultetet hvor han studerte Tverrkulturell kommunikasjon, flyttet de tilbake til Sortland i 2010. Også det forholdet gikk i vasken. I dag bor Levion hos Roar på heltid, mens Adrian bor hos moren i Sigerfjord.

Politikken kalte

Da han kom hjem i 2010 hadde han i grunnen bestemt seg for ikke å engasjere seg i politikken igjen.

– Rett etter kom spørsmålet med en gang fra nominasjonskomiteen. De trengte folk på lista og i styret. Jeg sa jeg godt kunne gå inn i styret. At jeg ikke hadde tid til noe mer.

Så begynte valgkampen.

– Da kjente jeg at jeg ikke klarte å holde meg unna.

Møtet med Tor Hov Jacobsen og Grete Ellingsen under planleggingen av valgkampen før valget i 201,1 tente det politiske engasjementet på nytt.

– Da jeg møtte dem og begynte å snakke politikk, ble «barnetrua» tent hos meg igjen. Det var så utrolig inspirerende å møte de to. Endelig traff jeg noen som så verden på samme vis som meg. De var utrolig dyktig og inspirerende. Jeg fikk følelsen av at om jeg engasjerte meg nå, så ville jeg bli med på noe stort.

Roar fikk rett. Valgkampen i 2011 ble en blå bølge og valgseier.

– Utrolig tid

Roar beskriver valgkampen og seieren som en fantastisk periode.

– Da jeg satt i posisjon med Høyre for tjue år siden, satt vi i posisjon med Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre/Felleslista og Senterpartiet. Da var vi fem partier som sammen skulle komme frem til en felles politikk. Det var utfordrende. I 2011 satt Høyre og Frp med makta sammen. Da fikk vi til så mye mer. Det var kun to parti som trengte å være enig. Jeg føler vi fikk til så mye mer. Vi flyttet politikken vekk fra å være administrasjonsstyrt til å bli politikerstyrt.

Nedturen

Etter oppturen i 2011 var nedturen desto større i 2015. Til tross for at Høyre gjorde tidenes valg og endte opp som det største enkeltpartiet i Sortland med 36 prosent av stemmene, var det Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Rødt og Sosialistisk Venstreparti som inntok posisjonen.

– Det var nesten litt schizofrent å sitte der på valgdagen. Vi hadde nådd målet vårt om å bli det største partiet, men tapte makta. Jeg gråt på skuldra til Grete den kvelden, sier Roar.

Han bøyer seg imidlertid i støvet for demokratiet.

– Det er slik politikk og demokrati fungerer. Det må en bare respektere. Men jeg føler at folk har vært fornøyd med jobben vi gjorde. Høyre alene er like stor som Ap, Sp og SV til sammen. Det er stort.

Men så kommer det et men.

– Det å tape makta var mest bittert med tanke på at vi ikke var ferdig. Vi hadde mange planer, langsiktige planer, som vi ikke ble ferdig med. Det er bittert og vondt å sitte i opposisjon i dag og se mange av de planene bli reversert av sittende posisjon. Jeg mener vi i dag har en administrasjonsstyrt politikk i Sortland igjen, sier han og legger til.

– Jeg mener det er feil. Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å gjøre noe med kommunen med det mandatet jeg får. Administrasjonen skal være et hjelpemiddel, men det er jeg som politiker som står til ansvar for retningen.

Årsaken

Han har også spekulert i årsaken til at Høyre og Frp sammen ikke fikk nok stemmer til å fortsette å ha posisjonen i Sortland.

– Jeg tror nasjonale strømninger var årsaken. Frp lå på valgdagen generelt lavt i hele landet. Vi må huske på at på denne tiden var den nasjonale dugnaden rundt syriske flyktninger i fokus. Bilder av barnelik på strender i Middelhavet lå på netthinnen, og Frp ble utpekt som syndebukk blant mange. Marginene i valget var små, og om valget hadde vært en måned senere, tror jeg kanskje resultatet hadde blitt annerledes. Én måned etter valget var den nasjonale dugnaden over, og vi sto overfor utfordringen om hvordan vi skulle takle pågangen av flyktninger. Da var Frp i en mye sterkere posisjon på meningsmålingene. Om valget hadde vært da, kunne ting sett annerledes ut.

Kritikken

Det som har vært merkbart i Roar og Høyre sin tid i opposisjon, har vært kritikken som er kommet fra posisjonen på deres regjeringstid. Blant annet for Byplanen.

– Da vi jobbet med byplanen fikk vi kritikk fra Ap for at vi brukte for lang tid. At vi kom med for mange endringsforslag. De ønsket at vi bare skulle kjøre planen gjennom. I dag får vi kritikk fra de samme for at vi ikke brukte nok tid. Dette fra et parti som hatt ett eneste eget forslag til Byplanen.

På spørsmål om Høyre og Frp var for hyppe på å få gjennom planen før valget, og at den derfor ikke var så god som den kunne, svarer han:

– Jeg mener det var riktig å få den ferdig, og at planen ut fra forutsetningene var så god som den kunne være. Noen ganger er det bedre å få en plan landet, for så å jobbe for å få den revidert og endret.

Han innrømmer imidlertid at debatten rundt storhandel den siste tida har vært frustrerende.

– Fylket har definert Sortland som regionsenter, men vil likevel ikke åpne for mer enn to storhandelområder i perioden. Det er et paradoks som jeg ikke forstår meg på. Det som nå er gledelig er at posisjonen virker å ha endret seg og vil jobbe for å få flere områder åpnet. Det er gledelig å se.

– Vanskelig å leve med

Roar henter seg et glass vann. Lunsjgjestene er på tur inn døra på kafeen og summingen fra kafeen er tiltakende. Da passer det jo ekstra godt å gå litt vekk fra politikeren Roar og over på mennesket Roar.

Han er selv skilsmissebarn og har to gutter med to forskjellige mødre. Begge de forholdene tok slutt. Har dette noe med hverandre å gjøre?

– At skilsmissen til foreldrene mine har med at jeg ikke får forhold til å vare? Nei, det tror jeg ikke. Men jeg har lært av foreldrene mine at man kan være gode venner også etter et samlivsbrudd. Det har nok mer med at jeg er vanskelig å bo sammen med, sier han og ler.

– Jeg er nok ikke så lett å leve sammen med. Jeg går veldig opp i ting. Jobber jeg med budsjett, så er det kun det som står i hodet på meg. Det blir altoppslukende. Jeg lever i disse boblene mine, sier han.

Barna har vært noe som har tatt Roar ned på jorda i de mest hektiske periodene.

– Når en har barn så må en være strukturert. En må fokusere på dem også. Det har vært veldig bra for meg i det politiske engasjementet.

Sykdommen

Etter flere år med diverse roller i butikk er Roar i dag sykemeldt. Kronisk gikt i beina gjør at han ikke kan fungere på gulvet som selger. Det er et savn.

– Jeg er fortsatt sånn at når jeg går på en butikk, så kjenner jeg det på kroppen. Det er som en sirkushest som lukter sagmuggen. Jeg vil så gjerne tilbake til det yrket. Jeg elsket det å selge, det å være i kontakt med mennesker daglig på den måten. Men i dag kan jeg ikke stå i ro. Beina takler det ikke. Derfor er det å stå og jobbe i butikk noe jeg ikke kan lengre.

Derfor er politikken og studier det han bedriver tiden med.

Roar forteller at han har ganske mange studiepoeng og driver og tar fag for å få en grad. Hva han skal bruke det til, vet han ikke.

– Det er en måte å holde hjulene i gang også. Jeg kan ikke bare gå og ikke gjøre noe. Målet er å bruke det jeg studerer inn mot offentlig forvaltning eller noe.

Håret

Når en snakker med Roar kan en ikke unngå å snakke hår. Faktisk er det håret som kanskje har vært det mest diskuterte temaet rundt Roar i 2016.

I 2015 fikk han nemlig tilbud om å prøve ut hårerstatning fra Lidvin Finden hos Apollo Hårsenter på Sortland.

– Noen er jo hårsår på det temaet, men jeg har såpass med selvinnsikt at jeg så at det ikke akkurat var frodig på toppen. Derfor var jeg ikke i tvil da jeg fikk tilbudet.

Dermed ble det helsides annonser for Uniklipp og hårerstatning.

– Jeg fikk det for et år siden og satt med resten av Høyre i ei uke uten at de la merke til det. Ei uke senere behandlet vi budsjettet i kommunestyret. Samme dag kom en helsides annonse i Sortlandsavisa med før og etter bilder av meg. Da oppdaget folk det, sier han og ler.

Reaksjonene har vært mange.

– Jeg har vel aldri blitt røsket så mye i håret noen gang som jeg er blitt det siste året. Tilbakemeldingene har vært mange, men stort sett alle har vært positive.

Roar forteller at han har kompiser som er nettopp hårsår i forhold til temaet. Det var også en av grunnene til at han tok steget selv.

– Kanskje kan det at jeg er så offentlig med det, være med å rive ned noen tabuer. Vi går og stenger inne i oss så mye, enten det er hårtap, psykiske problemer eller homofili. Det trenger ikke å være slik, og jeg håper jeg kanskje kan vise at for oss med hårtap så finnes det mange, gode løsninger om en ønsker det.

Tilbake i ringen

Om to år er det på nytt kommunevalg. Da håper Roar at Høyre tar tilbake makta.

– Motivasjonen fra meg og de andre i Høyre om å ta tilbake makta er stor. Vi ser hva vi har nå. Ting tar lengre tid. Vi er litt for rastløse for at vi synes det er greit. Vi har mange planer som ble stoppet nå sist. Vi er fortsatt unge og sultne og er klare for å kjempe om to år for å ta tilbake makta.

Selv er det å være en del av det valget noe han bare må.

– Jeg har ikke noe valg. Er du en gang Høyre-mann vil du alltid være det. Jeg må bare engasjere meg og jeg ser frem til valgkampen om to år, sier han.