Lever den vesterålske klisjeen

Bølgeskvulp, måkeskrik og fjellutsikt. Plass til båtnaust, sjøltegna bolig og gode naboer. Bål i fjæra, nordlys over hodet og fjellturer rett utenfor stuedøra. Tomta til Nan Iren Erdal (26) og Øystein Olesen (25) på Kjerringneset i Sortland høres ut som selve definisjonen på en vesterålsk klisjé.

Men klisjeer er jo nettopp dét for en grunn.

Saken ble opprinnelig publisert i Fløtt heim-magasinet, som kom ut i juni 2016.

Husbyggere

Når det nå er 1,5 år siden Nan Iren fra Stryn og Øystein fra Bærum ble vesterålinger, er tomta kjøpt, byggesøknaden godkjent, faste jobber i boks, og venneavtaler hyppige og gode.

Men at det unge paret, som begge er utdannet maskiningeniører, skulle endte opp i Sortland, var langt fra noen selvfølge. Med et presset arbeidsmarked i mange bransjer, spesielt i Oslo og de andre store byene i landet, meldte behovet seg for å flytte til distriktene.

– Vi ville først ha jobb i byen, fordi det er der det skjer, det er der bedriftene er, og det er der man kan bygge karriere. Men så har vi jo etterpå skjønt at det ikke bare er i byene mulighetene er, sier Nan Iren, og oppfordrer andre til å sjekke ut mulighetene i distriktene.

– Det er jo så mange av de, men det er alt for få folk som finner ut av det.

Først skeptisk

De bestemte seg for at de skulle flytte dit den første av de fikk seg jobb. Da Nan Iren fikk telefonen fra Fabrikken Næringshage og deres traineeprogram «Look North», var Øystein først skeptisk.

– Jeg må innrømme at jeg var litt skeptisk. Men så innså jeg fort at dette kunne bli bra også, sier han.

– Jo mer jeg tenkte på det, jo færre grunner fant jeg til å bli i Oslo. I Oslo må man jo dra ut av byen for å gjøre det man vil. Her har man jo alt!

«Det man vil», som Øystein refererer til, er å bruke naturen, gå på fjellet, på ski og til fots. Paret har i løpet av det første året i Vesterålen besteget en rekke av fjelltoppene i regionen. Men noe favorittfjell, det har de ikke.

– Vi prøver å gå på forskjellige. Men Galten på Frøskeland har vi gått mange ganger etter jobb. Ellers har vi reist rundt i Lofoten, Senja og Lødingen, blant annet, sier Øystein.

Nan Iren minnes januarturen til Gavltind på Andøya.

– Vi så ei stripe av sol høyt oppe i fjellet, og gikk så fort vi klarte for å nå opp. Det å kjenne sola i ansiktet da, var den beste følelsen. Sola er jo noe man tar for gitt andre steder, sier hun.

Trives som tilflyttere

Selv om de første månedene var lange og litt lite innholdsrike for Øystein som da var på jobbjakt, har de lært seg å trives veldig godt. Siden den gang har Øystein fått jobb som prosjektleder i Sortland Entreprenør, også det gjennom samme traineeprogram. Nå blir de i Vesterålen på ubestemt tid.

Etter et besøk i fjæra på Kjerringneset, med bål og nordlys og det som hører hjem, bestemte Nan Iren og Øystein seg nemlig for å sjekke ut den ledige nabotomta. Rundt jul i fjor bestemte de seg, og i februar signerte de papirene.

Gravinga på tomta startet i juni. Selv om tømrere tar seg av det meste, skal de legge gulv, male, montere kjøkken og lignende selv. Huset og planløsningen er også selvtegnet.

– En av fordelene med å flytte hit er jo at vi har mulighet til å kjøpe nytt og større, sammenlignet med folk på vår alder som bor i Oslo. Og så må det jo sies at tomta ved siden av vår fortsatt er ledig, og vi har lyst på naboer, sier Nan Iren og ler godt.

– Stort potensial

Da de kom kjørende inn til Sortland for aller første gang i juli i fjor, visste de ikke helt hva de skulle vente seg. Byen hadde de søkt opp på kartet i forkant, men ellers var de ikke kjent i det hele tatt.

– Da vi først kjørte inn i sentrum, tenkte vi «hmmmm…?», sier Nan Iren, og klør seg på haka som for å illustrere at førsteinntrykket kunne ha vært bedre.

– Det var noen slitne bygninger, legger hun til og ler.

Øystein forsikrer oss imidlertid om at de har blitt godt fornøyd i ettertid, og trekker frem kulturtilbud som Kulturfabrikken og Fæsterålen som bra trekk ved Sortland. De mener imidlertid byen har stort potensial for å bli enda bedre.

– Torget er lite utnytta. Det ser jo bare ut som en parkeringsplass, sier Øystein.

– Det er gode restauranter, uteplasser og uteserveringer her. Og så er det jo et shoppingmekka for de i regionen. Men når vi har vært vant med å bo et steinkast fra Hegdehaugsveien i Oslo, der man får tak i alt man vil ha, så savner jeg litt flere butikker, sier Nan Iren.

«Heime» ­- for ei stund

De har ikke planlagt hvor lenge de blir i Vesterålen. Om regionen har blitt heime for godt, eller for en periode, gjenstår å se. Det er heller ikke så viktig for Nan Iren og Øystein å planlegge det i detalj.

– Vi tar det som det kommer. Vi er her nå, gjør det beste ut av det, og koser oss, sier hun.

Da de først flyttet hit, var det i utgangspunktet med en ettårig traineestilling som mål. Etter hvert som de begge har fått faste jobber, har sluttdatoen for vesterålsoppholdet blitt visket ut.

– Med venner og fritidsaktiviteter på plass, finner man seg til rette. Vi har ingen grunn til å dra. Jeg gleder meg stort til å være med i Sigerfjord-nettverket – hvis jeg får lov da. Mange skryter av det unge, sosiale og trivelige miljøet i bygda, sier Nan Iren.