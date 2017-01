Vesterålens ukronede dragqueen

– Er de ikke fine? Jeg eeeeelsker paljetter og alt som glitrer, nå har jeg fått så lyst til å lære meg å sy, for å skape mine egne antrekk, sier han engasjert.

Møtte likesinnede

Han er tilbake på Sortland etter fire måneders opphold i «dragshow-hovedstaden» i Spania, Playa del Ingles, der han jobbet som produktselger for et mobilfirma.

Kontrastene er store, fra det festlige livet Spania til mørketida her hjemme. Men han omstiller seg lett.

Marius er mange opplevelser rikere, og takknemlig. Ikke minst fordi oppholdet har gitt ham større tro på at han en dag kan følge drømmen om å være artist i et drag-show.

– Å komme til Grand Canaria var utrolig fint, bare det å få omgås så mange andre sånne som meg gav en god følelse av tilhørighet, sier Marius.

Han og en kompis reiste sammen for å jobbe, og leide et hus der. De fant raskt veien til populære og kule klubber for homofile.

– Kompisen min er hetero, men han var med dit han også. Vi ble utrolig godt mottatt. Det ble mange festlige showkvelder, sier Marius.

Drag-artister er også gjerne komikere, de hadde det derfor veldig gøy. Noen dager roet de imidlertid helt ned og spilte for eksempel golf.

– Ja, de gjør selvsagt også helt vanlige ting. De vi ble kjent med var veldig omsorgsfulle og inkluderende mennesker, som ønsket at vi skulle ha det fint, sier Marius.

Han følte det litt som å komme hjem. Det å få møte andre, som delte hans store lidenskap for sminke, styling og show, var stort.

Dragqueen-miljøet i Vesterålen er ikke-eksisterende. Men Marius har tatt litt kontakt med miljøet i Oslo, og har mailet med DeanErik, en av de populære gutta i Great Garlic Girls.

– Han var utrolig grei, og oppmuntret meg til å følge drømmen, sier Marius.

Elsker oppmerksomhet

Det betyr mye å høre at andre har tro på ham. Marius liker oppmerksomhet. Hans største idol og inspirasjonskilde er Ru Paul og hans populære dragshow: Ru Paul’s dragrace.

– Ru Paul er helt rå, understreker Marius.

Men veien fra å være den litt sjenerte gutten, som sminket seg i all hemmelighet foran speilet hjemme, til nå å våge å gå ute blant folk på Sortland med sminke og langt hår, har ikke vært lett.

For ikke alle blikk og kommentarer underveis har vært hyggelige. Men i det siste har han merket han en positiv endring og det gjør ham glad. Han ønsker bare aksept for den han er.

– Mange menn har stor interesse for biler, og vasker, pynter og polerer dem regelmessig. Det er hobbyen deres, ikke sant? Jeg elsker farger og sminke, hår og glitrende klær, men jeg holder jo ikke på med dette hver dag, sier han.

Selgerjobben i Spania var ikke så artig, så tidligere i høst bestemte han seg for å slutte, og vende nesen hjemover til Sortland.

– Nå skal jeg være hjemme på Sortland en stund og opparbeide meg arbeidspraksis, sier han.

Stort sminketalent

I oktober begynte Marius å jobbe på Vita i Sortland Storsenter og har praksisplass der

til i mars. Det tok ikke lange tida før han ble husvarm og nå «stjeler» han nesten kundene fra sjefen.

– Jeg elsker denne jobben, og er utrulig glad for at Helene Enoksen gav meg muligheten, sier Marius og slenger elegant på det lange, blonde håret.

Før det hadde han sendt han søknad på flere butikkjobber på Sortland uten å få napp.

– Noen steder fikk jeg ikke svar en gang, jeg begynte derfor å tvile på om noen ville ansette meg i det hele tatt, sier Marius.

Den dagen han var innom leverte en søknad med CV på Vita, var ikke Helene inne. Men da hun kom og så hvem som hadde søkt jobb om å få arbeidspraksis, ringte hun Marius tvert.

– Jeg skulle være hårmodell på Carisma og satt i frisørstolen da Helene ringte og sa at jeg kunne få jobbe der. Det var den beste nyheten jeg kunne få, sier han.

I «Vita-familien» fant han veldig fort sin plass, ifølge sjefen. Det gode humøret hans smitter og de har veldig god kjemi. Den gode stemningen merker nok kundene også.

For en mann som elsker sminke og farger, er det fantastisk å boltre seg blant leppestiftene, øyenskyggene og puddervariantene. Og gi gode råd og tips til kunder.

Helene mener han er et funn av en selger og har en kunnskap om sminke og styling som overgår de fleste hun kjenner til i området. Hun er glad for å gi ham muligheten til å gjøre det han liker.

Han har gått på design- og håndverk og ett år på frisørlinja. Men fant ut at han ikke ville bli frisør likevel. Han har også jobbet med skadesanering på Recover Nordic og hatt sommerjobb blant parykkene på Apollo hos Lidvin Finden.

Det virker som om han kan gjøre det meste.

Enkelte sperrer opp øynene når de kommer inn i butikken og ser den høye, unge mannen med langt lyst hår og sminke. Men når de får gode tips og råd, går de tilfredse ut av butikken. Helene har latt seg overraske over hvor fort han bygger gode relasjoner til mennesker i alle aldre.

– Det er helt supert å jobbe her, Helene er den beste arbeidsgiveren jeg kunne ha fått, sier Marius.

Fargerik personlighet

Da han var i 16-17 års-alderen fant han ut at han var homofil. De siste årene har han sminket seg offentlig og han har stor forståelse for at noen kan tro han er jente. Han har flere ganger blitt spurt om han var transperson. Definisjonen på dette er «en person som er biologisk født kvinne eller mann, men som føler seg som det motsatte». TV–serien «Født i feil kropp» har fått mye fokus i media.

– Jeg har fått flere spørsmål om jeg skal skifte kjønn, men jeg kan forsikre om at jeg ikke har tenkt å bli dame, understreker Marius.

For ham er sminkingen bare show og en lidenskap. Han går ikke med sminke hele tida.

– Men hvis jeg kjeder meg, begynner jeg gjerne å eksperimentere med sminke og antrekk for å bli i godt humør.

I tenårene skiftet han stadig hår og stil. Det er ikke så mange år siden han var tenåring, men likevel har mye endret seg, og det er mange flere fargerike hoder å se, også på Sortland.

– Da jeg kom med rosa eller turkis hår på ungdomskolen, var det ikke noen andre som hadde det, sier han.

Senere har de fleste av fargene blitt prøvd

ut, og han hadde også en mørk emo-stil på slutten av ungdomsskolen. En kort periode var han også vokalist i et metalband. Men det var før stemmeskiftet.

– Å stå på en scene foran publikum… jeg bare digger det og det er derfor jeg drømmer om å være med dragshow i framtida, sier han.

Morsom mammagutt

Marius har et veldig nært forhold til sin mamma, Merete. De kan snakke om alt. Og selv om de opp gjennom tenåringsepoken hans også har hatt sine krangler, blir de like fort venner igjen.

Merete merket allerede i barnehagealder at han ikke var helt som andre gutter. Han hadde flest jentevenner. Hun husker også at han mange andre ganger kledde seg i rosa og lånte sminke, og han har alltid elsket Halloween og karneval.

Hun har vært en del bekymret for sønnen, på grunn av hans valg. Det å skille seg så mye ut på et lite sted, har vært en tøff prosess.

Men nå gleder hun seg med ham og synes han er modig som tør.

– Mamma og jeg har det artig sammen, det setter jeg utrolig stor pris på, sier han.

Det hender at de går på fest sammen også.

Ifølge mamma Merete er Marius en meget omsorgsfull person, empatisk og snill. Den som mange i venneflokken søkte råd hos. Han har alltid hatt mange rundt seg og liker å bidra til at andre får det bedre. Mora trodde at Marius kom til å jobbe i et omsorgsyrke.

I tenårene kunne han havne i bråk fordi han grep inn og ville hjelpe hvis han så at venner ble dårlig behandlet.

– Ja, jeg kan være litt for kjapp i replikken noen ganger, og plumper ut med ting uten å tenke meg om.

Men han kan si unnskyld.

– I dag har jeg også mange gutter i vennekretsen og de fleste jeg omgås er faktisk hetero, sier han.

Mange morsomme replikker kommer som perler på en snor under intervjuet. Det blir en del fliring. Det talentet vil definitivt komme godt i framtidsdrømmen.

Modige Marius

Han går på byen på Sortland i helger, sminket og i dameklær. Og selvsagt faller det noen gufne kommentarer i ny og ne.

– Hvis en mann sier til meg «du ser jo faen mæ ut som ei jenta», sier jeg «tusen takk, det var jo akkurat det jeg prøvde. Lika du ikkje kvinnfolk du då?».

– Da blir de gjerne svar skyldig!

Han velger å ta det med et smil og ønsker ikke å provosere noen, men er klar over at det alltid vil være noen som ikke liker stilen hans.

– Men det er faktisk flere menn som har kontaktet meg og skrevet at de skulle ønske de var like modige som meg, sier han.

Det er da gjerne menn som har lyst til å sminke og pynte seg. Marius gir også ofte sminketips til venninner.

Det har blitt større aksept i samfunnet for at også menn kan ha interesse for å pynte seg. På Instagram og andre sosiale medier finnes det flere eksempler på gutter og menn, som liker å sminke seg. Antall følgere viser at dette interesserer mange.

– Jeg prøver å vise respekt for alle mennesker og det samme håper jeg å få tilbake, sier han.

På hendene har Marius tatovert «FEARLESS», fordelt over åtte fingre. Fire bokstaver på hver hånd. På brystet har han en annen, stor tatovering, der det står «BELIEVE IN YOURSELF».

– Jeg trenger en påminnelse hver dag. Det er ikke alltid like lett å skille seg ut slik jeg gjør, men dette har jeg valgt det selv og jeg står for det.

For Marius trives med å hoppe høyt og gå utenfor komfortsona. Det skal han ha.