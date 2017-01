- Det er en seier bare å bli nominert, og ikke minst en ære. Skulle det bli noe mer, er det bare en bonus, sier en spent Svein Robert Vestå.

Fredag reiser han og kona til Hamar for å innlosjere seg foran lørdagens sending.

Vestå gleder seg uhemmet, men er også ydmyk i forbindelse med opplevelsen av å være nominert.

- Jeg kjenner jo på spenninga og det har vært en fantastisk opplevelse så langt. Og i helga kommer klimakset, sier han.

Blir ikke skuffet

Den ildsjelnominerte sortlendingen presiserer at han slett ikke blir skuffet om han ikke skulle gå hen å vinne prisen for Årets Ildsjel.

- På ingen måte. Vi er fem sterke kandidater som stiller likt. Det er 20 prosent sjanse for å vinne. Det er klart at det vil være en spesiell opplevelse dersom man er så heldig at man får ta imot kula, men jeg blir ikke skuffet om det ikke blir meg. Jeg kommer til å applaudere uansett hvem som vinner, sier han.

- Å bli nominert i seg selv seg er en stor honnør og de andre kandidatene har også lagt ned en stor innsats for å bedre forholdene for ungdom i idretten, fortsetter Vestå.

Stort medietrøkk

I forbindelse med nominasjonen har Vestå, som fra tidligere er vant til oppmerksomhet fra lokalpressen, merket medietrøkket.

- Det har gått litt i bølger, men jeg har erfart at det har vært noe annet enn det jeg er vant til. For det blir såpass stort når det blir nasjonalt og kommer på riksdekkende tv, understreker han.

Dersom du ikke har stemt på Svein Robert Vestå som Årets Ildsjel, eller eventuelt andre, er det fortsatt ikke for seint. Stemmegivingen stenger førstkommende fredag, dagen før selve arrangementet.

Positive tilbakemeldinger

Selv om Vestå synes det er givende få positiv tilbakemelding på arbeidet han gjør og har gjort, synes han nesten det har blitt i meste laget i forbindelse med ildsjelprisen.

- Tilbakemeldingene har blitt mange, noe som er hyggelig. Men det har litt mye også. Det handler nok også om nordmenn generelt ikke er så flinke til å ta imot ros, sier han.

Mange potensielle kandidater

Samtidig tror han det er atskillig flere i regionen som fortjener å bli nominert til en tilsvarende pris.

- Jeg er overbevist om at kryr av personer i Vesterålen, og landet for øvrig, som gjør en fantastisk viktig jobb for ungdom og idretten, slår Svein Robert Vestå fast.