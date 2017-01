Vinmonopolet solgte mer i Vesterålen

Etter at Bø i Vesterålen fikk polutsalg i mai i 2015, har alle fem kommunene i Vesterålen eget utsalg. Utsalget i Bø fikk raskt konsekvenser for utsalget på Sortland

– Vi har merket godt at det er færre kunder her. Det var til Sortland bøfjæringene dro for å handle polvarer. Polene på Myre og Stokmarknes har nok ikke merket noen særlig nedgang i salget som følge av at Bø fikk pol, sa butikksjef Marianne Breivik.

Dette bekreftes også av salgstallene for 2016. Utsalgene på Andenes og Myre har en liten økning i omsetningen, mens Stokmarknes er likt med 2015. Sortland har nedgang i omsetningen. Utsalget i Bø øker også, noe som er naturlig siden 2016 var det første hele året for utsalget.

Men selv om Sortland har nedgang, er utsalget likevel klart størst i Vesterålen og selger nesten like mye som de andre fire utsalgene til sammen.

Dette ble solgt

Utsalg Salg 2015

(tusen liter) Salg 2016

(tusen liter) Endring

(tusen liter) Endring

prosent Sortland 300 296 -4 -1 % Stokmarknes 124 124 0 0 % Andenes 79 81 2 2 % Øksnes 72 73 1 1 % Bø 24 32 8 33 %

Selger mer øl

De fem polutsalgene i regionen solgte 3.000 liter mer øl i 2016 sammenlignet med året før.

Øl er den eneste salgskategorien som hadde salgsøkning ved alle utsalgene, også på Sortland.