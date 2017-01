- Fant ikke talen da jeg skulle opp og motta prisen

– Vi hadde vært på det såkalte vorspielet til NRK før gallaen. Her mottok alle de nominerte 10.000 kroner og en meter flaxlodd fra Norsk Tipping, Norges Idrettsforbund og NRK. Derfor hadde jeg ganske mye på innerlomma av dressjakka da jeg gikk opp mot podiet. Jeg fant ikke talen, sier Svein Robert Vestå.

Vi snakker med han morgenen etter han ble tildelt prisen som Årets Ildsjel på Idrettsgallaen på NRK. Da han gikk der på vei opp til podiet, sier han selv at han var rolig.

– Det var litt som om alt det som har ligget på skuldrene av press de siste par månedene bare slapp. Jeg var ikke nervøs da jeg gikk opp. Det var bare en veldig fin følelse, sier Vestå.

For selv den mest garvede taler ville nok blitt mer stresset av å ikke finne talen, men da han nesten vurderte å ta det på sparket, tok han én runde til i lomma. Da fant han den.

– Det var bra. For jeg hadde skrevet en del. Jeg fikk beskjed like før sending at en bare hadde tid til noen få setninger når en vant, men jeg hadde allerede skrevet talen min. Jeg tenkte at «Nei, jeg har reist langt. Her må jeg få takke de som skal takkes», sier han.

I talen takket han familien og kona. Han takket også Sortland kommune, Idrettsforbundet og støttespillere i miljøet rundt Sortland Volleyballklubb.

– Jeg knota litt underveis, men følte jeg fikk frem det viktigste og at jeg fikk takket de som skulle takkes, sier han.

Det siste døgnet har vært enormt hektisk for Svein Robert, men han har hatt en opplevelse for livet.

– Måten vi har blitt tatt vare på av NRK her nede har vært helt enestående. En har følt seg nesten som konger og dronninger. Det har vært en helt utrolig opplevelse.

Etter prisen ble tildelt, le det enda mer hektisk.

– Mobilen holdt nesten på å eksplodere av meldinger og telefoner. Det var helt utrolig. Det som rører meg er at folk er veldig vennlige og sier at jeg fortjener prisen. Det er veldig hyggelig.

Så hektisk le det at først dag vi snakket med Vestå, hadde han fått snakket med sin eldste sønn.

– Jeg har ikke fått snakket med alle mine enda. Det sier litt om hvor hektisk det har vært.

Ildsjelprisen henger høyt i Norge. Nå vil Vestå bruke denne tildelingen til noe positivt.

– Jeg vil bruke den til å fremme mine saker. Jeg vet at de som har vunnet før har fått litt mer gjennomslagskraft. Derfor vil jeg fortsette å jobbe for de sakene jeg brenner for innen idretten både innenfor idretten selv og politisk, sier mannen som i flere år har stått for det å ha en lav inngangsport til idretten og en så lav kostnad som mulig.

– Jeg har i løpet av de siste dagene møtt mange av toppene i idretten og det kan være gode bekjentskaper å ha med seg videre for å jobbe for det jeg brenner for.’

Vestå mener jobben nå også må være å få frem nye ildsjeler.

– Jeg begynner jo å dra på åra. Derfor må vi som har holdt på ei stund ikke glemme å få frem andre ildsjeler. Andre som kan være med på dugnad. Idrettslagene over hele Norge er helt avhengige av dem. Derfor må vi jobbe for å få de frem.